Ασπρόπυργος: 63χρονος συνελήφθη με πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης μετά από καταδίωξη

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε στον Ασπρόπυργο ένας 63χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να μετέφερε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης. Η σύλληψή του έγινε μετά από πεζή καταδίωξη, ενώ έρευνα στο όχημα και στο σπίτι του αποκάλυψε ναρκωτικά, έγγραφα και διαβατήρια αμφίβολης γνησιότητας.

23 Απρ. 2026 14:37
Pelop News

Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης εντόπισαν αστυνομικοί στην κατοχή 63χρονου αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της 21ης Απριλίου στον Ασπρόπυργο, έπειτα από έλεγχο και καταδίωξη.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή θεώρησαν ύποπτο ένα όχημα και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος όμως δεν συμμορφώθηκε άμεσα. Αντίθετα, βγήκε από το αυτοκίνητο και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, προσπαθώντας να αποφύγει τον έλεγχο.

Καταδίωξη και σύλληψη

Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να τον ακινητοποιούν τελικά παρά την αντίσταση που προέβαλε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 63χρονος αντέδρασε με σπρωξιές και κλωτσιές, χωρίς όμως να καταφέρει να ξεφύγει.

Η ακινητοποίησή του άνοιξε τον δρόμο για τον έλεγχο του οχήματος, όπου και βρέθηκε η πρώτη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Τι εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο και σπίτι

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 1 κιλό και 77 γραμμάρια κοκαΐνης. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη συνέχεια σε έρευνα και στο σπίτι του συλληφθέντα, όπου βρέθηκαν ακόμη 150 γραμμάρια κοκαΐνης.

Μαζί με τα ναρκωτικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και 10 δελτία ταυτότητας που είχαν δηλωθεί ως χαμένα ή κλεμμένα, καθώς και δύο διαβατήρια αμφίβολης γνησιότητας, στοιχεία που προσέδωσαν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σε βάρος του 63χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, που περιλαμβάνουν κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, χρήση πλαστών εγγράφων, κατοχή κλεμμένων αντικειμένων, αντίσταση κατά της αρχής και παράνομη παραμονή στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διακριβωθεί πλήρως το εύρος της δράσης του και να εξεταστεί αν προκύπτουν και άλλες πτυχές στην υπόθεση.

