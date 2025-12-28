Μπάνσκο: Η «Αράχοβα» της Βουλγαρίας

Μπορεί να είναι μια επιλογή στο εξωτερικό, αλλά είναι πολύ κοντά οδικώς, κυρίως για όσους μένουν στη Βόρεια Ελλάδα.

Η επιλογή μας είναι το Μπάνσκο, το οποίο υπήρξε αιώνες πριν κοινότητα κτηνοτρόφων και εμπόρων, οι οποίοι ταξίδευαν για να πουλήσουν το εμπόρευμά τους.

Σήμερα, μπορεί να υπερηφανεύεται για την κατάκτηση του τίτλου «διεθνές κέντρο χειμερινού και θερινού τουρισμού». Είναι δημοφιλές όχι μόνο στα στενά όρια των Βαλκανίων, αλλά σε όλη την Ευρώπη για τις κορυφές των βουνών κοντά στην πόλη, τις πολυάριθμες λίμνες και τα αιωνόβια πευκοδάση.

Το Μπάνσκο, μάλιστα, ανταγωνίζεται κάθε χρόνο και περισσότερο χιονοδρομικά κέντρα σε Γαλλία και Ελβετία, λόγω του χαμηλότερου κόστους, όχι όμως και της ποιότητας. Το τελεφερίκ εγκαταστάθηκε στην πόλη το 2003 και αντικατέστησε τη διαδρομή ενός μικρού λεωφορείου προς το βασικό κέντρο της Μπαντερίσκα Πολιάνα. Δημοφιλές είναι και το γειτονικό χωριό Μπάνια, που βρίσκεται μόλις 5χλμ. από την πόλη, καθώς διαθέτει 27 ιαματικές πηγές.

Το υψηλότερο σημείο του χιονοδρομικού κέντρου βρίσκεται στα 2.560 μέτρα και το χαμηλότερο στα 1.000 μέτρα. Διαθέτει πίστες σκι 75 χιλιομέτρων, από τα οποία το 35% απευθύνεται σε αρχάριους, το 40% σε έμπειρους και το 25% σε προχωρημένους σκιέρ και snowboarders.

Η σεζόν για τους σκιέρ ξεκινά συνήθως στα τέλη Νοεμβρίου και ακόμα και μη εξοικειωμένοι με το άθλημα, εδώ θα το τολμήσουν.

Το χιονοδρομικό βρίσκεται μόνο 12 χιλιόμετρα από την πόλη. Σε πλαγιές γεμάτες έλατα και σε πολύ μεγάλη έκταση απλώνονται οι 18 πίστες και πάνω από 10 lifts. Λειτουργεί επίσης fun park στο χιόνι, καθώς και πολλές σχολές σκι και καταστήματα ενοικίασης εξοπλισμού.

Τι να κάνετε

Βόλτα στην οδό Pirin – είναι ένας από τους κεντρικούς δρόμους που ενώνουν την παλιά με την καινούρια πόλη και εδώ θα βρείτε πολλά μαγαζιά με σουβενίρ, εστιατόρια και καφέ. Στην οδό Pirin θα δείτε και την εκκλησία της Αγίας Τριάδας, χτισμένη το πρώτο μισό του 19ου αιώνα.

Αerial γιόγκα, φυσιοθεραπεία και μαθήματα χορού στο στούντιο Hanuman. Σε ήρεμο περιβάλλον, με έμπειρους γυμναστές, θα χαλαρώσετε τους μύες και το μυαλό σας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



