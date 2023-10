Μπλίνκεν στο Ισραήλ: Καταστρέψτε τη Χαμάς, σεβαστείτε τους αμάχους στη Γάζα

Πολλαπλά μηνύματα έστειλε ο Άντονι Μπλίνκεν με την επίσκεψή του στο Ισραήλ μόλις πέντε ημέρες μετά από τις σφαγές που διέπραξαν οι τρομοκράτες της Χαμάς στο νότο της χώρας, προκαλώντας μία σύρραξη με τους Ισραηλινούς. O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μίλησε για το δικαίωμα που έχει το Ισραήλ να διασφαλίσει με κάθε μέσον ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί – προφανώς καταστρέφοντας τη Χαμάς – ωστόσο ζήτησε να ληφθεί κάθε προφύλαξη ώστε να μην χτυπηθούν άμαχοι.

«Καμία χώρα δεν μπορεί ή δεν θα ανεχόταν τη σφαγή των πολιτών της ή απλά θα άφηνε ίδιες τις συνθήκες που επέτρεψαν να γίνει ό,τι έγινε, είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο Τελ Αβίβ , την Πέμπτη – προσθέτοντας ότι το Ισραήλ έχει όχι μόνον το δικαίωμα, αλλά την υποχρέωση να αμυνθεί και να διασφαλίσει ότι αυτές οι φρικαλεότητες δεν θα συμβούν ποτέ. «Όμως το πώς το Ισραήλ θα το κάνει αυτό, είναι αυτό που έχει σημασία», είπε.

Οι δημοκρατίες διακρίνονται από τους τρομοκράτες “προσπαθώντας για ένα διαφορετικό πρότυπο, ακόμη και όταν αυτό είναι δύσκολο”, πρόσθεσε ο Μπλίνκεν, επισημαίνοντας ότι «η ανθρωπιά μας… είναι αυτό που μας κάνει αυτό που είμαστε. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνουμε κάθε δυνατή προφύλαξη για να αποφύγουμε να βλάψουμε αμάχους», δήλωσε ο Μπλίνκεν. Όπως είναι γνωστό, το Ισραήλ έχει κόψει κάθε είδους εφοδιασμό προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τα άλλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε διαβεβαιώσεις για την αμέριστη στήριξη της χώρας του προς το Ισραήλ: καθώς έσφιγγε το χέρι του Νετανιάχου, στην αρχή της συνάντησής τους τον διαβεβαίωσε: “Είμαστε εδώ και δεν πάμε πουθενά»

Μόλις προσγειώθηκε στο Μπεν Γκουριόν, ο Μπλίνκεν έγραψε στο Twitter: «Βρίσκομαι σήμερα στο Ισραήλ για να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα: Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ και του λαού του και θα στεκόμαστε πάντα – αποφασιστικά – ενάντια στην τρομοκρατία».

Δείτε την ανάρτησή του:

I’m in Israel today to make one thing clear: The United States stands with Israel and its people, and we will always stand — resolutely — against terrorism. pic.twitter.com/25KCfkjp3S

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 12, 2023