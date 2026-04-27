Ανοδικά κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, με τις τιμές των μετοχών να ακολουθούν το ήπια θετικό κλίμα που καταγράφεται και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Στις 11:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφωνόταν στις 2.239,05 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,86%. Η αξία των συναλλαγών ανερχόταν στα 29,58 εκατ. ευρώ.

Θετικά στην εικόνα της αγοράς επιδρά και η ανακοίνωση του οίκου STOXX ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί από καθεστώς Αναδυόμενης σε Ανεπτυγμένη Αγορά από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Κέρδη σε υψηλή και μεσαία κεφαλαιοποίηση

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραφε άνοδο 0,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχυόταν κατά 0,74%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωναν:

ΕΥΔΑΠ με κέρδη 3,21%,

Allwyn με άνοδο 2,57%,

Optima Bank με κέρδη 1,87%,

Alpha Bank με άνοδο 1,59%,

Viohalco με κέρδη 1,56%,

Κύπρου με άνοδο 1,53%.

Αντίθετα, πτώση κατέγραφε μόνο η μετοχή της Coca Cola HBC, η οποία υποχωρούσε κατά 0,41%.

Η εικόνα στο ταμπλό

Συνολικά, ανοδικά κινούνταν 71 μετοχές, πτωτικά 12, ενώ 9 παρέμεναν αμετάβλητες.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραφαν οι μετοχές Μουζάκης (κ) με 9,17% και Ιντρακόμ με 6,15%.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωναν οι μετοχές Minerva με 5,83% και Attica Bank με 1,67%.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με θετικό πρόσημο, σε ένα περιβάλλον όπου η αγορά παρακολουθεί τόσο την πορεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων όσο και την επίδραση που μπορεί να έχει η αναβάθμιση της Ελλάδας από τον STOXX στην επενδυτική εικόνα της χώρας.

