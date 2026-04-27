Χρηματιστήριο: Κέρδη στο άνοιγμα και θετικό κλίμα από τις ευρωπαϊκές αγορές

Το θετικό ξεκίνημα στη Λεωφόρο Αθηνών συνοδεύεται από αυξημένο ενδιαφέρον για τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, με την αγορά να υποδέχεται και το νέο σήμα αναβάθμισης της Ελλάδας.

Χρηματιστήριο
27 Απρ. 2026 12:19
Ανοδικά κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, με τις τιμές των μετοχών να ακολουθούν το ήπια θετικό κλίμα που καταγράφεται και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Στις 11:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφωνόταν στις 2.239,05 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,86%. Η αξία των συναλλαγών ανερχόταν στα 29,58 εκατ. ευρώ.

Θετικά στην εικόνα της αγοράς επιδρά και η ανακοίνωση του οίκου STOXX ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί από καθεστώς Αναδυόμενης σε Ανεπτυγμένη Αγορά από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Κέρδη σε υψηλή και μεσαία κεφαλαιοποίηση

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραφε άνοδο 0,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχυόταν κατά 0,74%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωναν:

  • ΕΥΔΑΠ με κέρδη 3,21%,
  • Allwyn με άνοδο 2,57%,
  • Optima Bank με κέρδη 1,87%,
  • Alpha Bank με άνοδο 1,59%,
  • Viohalco με κέρδη 1,56%,
  • Κύπρου με άνοδο 1,53%.

Αντίθετα, πτώση κατέγραφε μόνο η μετοχή της Coca Cola HBC, η οποία υποχωρούσε κατά 0,41%.

Η εικόνα στο ταμπλό

Συνολικά, ανοδικά κινούνταν 71 μετοχές, πτωτικά 12, ενώ 9 παρέμεναν αμετάβλητες.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραφαν οι μετοχές Μουζάκης (κ) με 9,17% και Ιντρακόμ με 6,15%.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωναν οι μετοχές Minerva με 5,83% και Attica Bank με 1,67%.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με θετικό πρόσημο, σε ένα περιβάλλον όπου η αγορά παρακολουθεί τόσο την πορεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων όσο και την επίδραση που μπορεί να έχει η αναβάθμιση της Ελλάδας από τον STOXX στην επενδυτική εικόνα της χώρας.

