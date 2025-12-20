Χριστούγεννα με μπλόκα σε όλη τη χώρα: Οι αγρότες μένουν, οι δρόμοι ανοίγουν για τους εκδρομείς

Στα μπλόκα δηλώνουν ότι θα παραμείνουν οι αγρότες και τις ημέρες των Χριστουγέννων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι μετακινήσεις των πολιτών δεν θα παρεμποδιστούν, με άνοιγμα διοδίων και παρακαμπτηρίων οδών.

20 Δεκ. 2025 12:29
Pelop News

Παρά την απόφασή τους να παραμείνουν στα μπλόκα και κατά τη διάρκεια των εορτών, οι αγρότες στέλνουν μήνυμα αποκλιμάκωσης προς τους πολίτες, διαβεβαιώνοντας ότι τα Χριστούγεννα οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για τους εκδρομείς. Για τον λόγο αυτό, σήμερα και αύριο οι μπάρες των διοδίων κοντά στα μπλόκα σηκώνονται, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις.

Την ίδια ώρα, το μήνυμα προς την κυβέρνηση παραμένει σαφές: δεν πρόκειται να αποχωρήσουν ούτε να προσέλθουν σε διάλογο, αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επιμένει ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 έχουν ήδη επιλυθεί ή βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση.

Ανοικτά διόδια – συμβολικές κινήσεις

Στο μπλόκο της Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 14:00 τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, μοιράζοντας παράλληλα αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, σε μια συμβολική κίνηση ανάδειξης των χαμηλών τιμών παραγωγού.

Στη Σιάτιστα, το μπλόκο ενισχύθηκε με περίπου 200 τρακτέρ. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, ενώ οι αγρότες έχουν προαναγγείλει άνοιγμα διοδίων σε Ξηρολίμνη, κόμβο Σιάτιστας και Πολύμυλο, όπου καταγράφεται και ο μεγαλύτερος κυκλοφοριακός φόρτος.

Κρίσιμα σημεία σε Βόρεια Ελλάδα

Στα Μάλγαρα, παραμένουν κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με το μέτρο να ισχύει έως την Τρίτη, οπότε και θα δοθεί ελεύθερη διέλευση για τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων. Κλειστοί παραμένουν καθημερινά και οι Εύζωνοι για τέσσερις ώρες.

Στο Δερβένι, οι αγρότες θα σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια Ωραιοκάστρου για τρεις ώρες, μοιράζοντας επίσης προϊόντα.

Δυτική Ελλάδα: Αμετακίνητα τα μπλόκα

Στην Αιτωλοακαρνανία, στη θέση Χαλίκι, τα μπλόκα σε Ιονία Οδό και Ολυμπία συνεχίζονται, κόβοντας ουσιαστικά τη Δυτική Ελλάδα στα δύο. Παρά το άνοιγμα των διοδίων τις ημέρες των γιορτών, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και μετά τα Χριστούγεννα.

Εύβοια – Στερεά Ελλάδα

Στην Χαλκίδα, οι αγρότες απέκλεισαν για ώρες την Υψηλή Γέφυρα, ενώ για το Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματίσει άνοιγμα διοδίων στις Αφίδνες. Νέες, μεγαλύτερης διάρκειας κινητοποιήσεις αναμένονται από Δευτέρα.

Στη Θήβα, τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στην Εθνική Οδό, με τις παρακαμπτήριες να μένουν ανοικτές και ελεύθερη διέλευση για μαθητές και φοιτητές.

Νησιά – Σάμος

Στη Σάμος, άνοιξε αργά το βράδυ της Παρασκευής το μπλόκο στον κόμβο Κοκκαρίου, με τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο να προγραμματίζει νέες αποφάσεις για τη συνέχεια.

