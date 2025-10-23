Χρυσός: «Ασανσέρ» οι τιμές μετά το sell-off

Ο χρυσός επιχειρεί ανάκαμψη, ενώ οι αναλυτές προειδοποιούν για προσεκτικές κινήσεις λόγω της αβεβαιότητας στην αγορά.

Χρυσός: «Ασανσέρ» οι τιμές μετά το sell-off
23 Οκτ. 2025 11:13
Pelop News

«Mαύρη Τρίτη» χαρακτηρίστγκε η 21η Οκτωβρίου για τον χρυσό, ο οποίος σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση της τελευταίας δεκαετίας, χάνοντας πάνω από 6% από τα υψηλά του, ενώ και το ασήμι κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Φεβρουάριο του 2021.

Ο χρυσός συνέχισε να υποχωρεί για τρίτη συνεχόμενη μέρα, πλησιάζοντας τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, λόγω ανησυχιών των επενδυτών ότι η αγορά υπερθερμάνθηκε μετά από την ραγδαία άνοδο σε επίπεδα ρεκόρ. Στη συνέχεια, όμως, σημείωσε ανάκαμψη περίπου 1% πάνω από τα 4.100 δολάρια ανά ουγγιά.

Η πτώση οφείλεται σε τεχνική αναπροσαρμογή που επιδεινώθηκε από την εκροή κεφαλαίων από διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που υποστηρίζονται από χρυσό. Η Τετάρτη κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια εκροή των τελευταίων πέντε μηνών, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις σχετικά με μια πιθανή εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τις γεωπολιτικές εντάσεις που έχουν αυξήσει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν θετικές λόγω συνεχιζόμενων αγορών από κεντρικές τράπεζες και της παγκόσμιας αβεβαιότητας, ωστόσο συνιστούν στους επενδυτές να κινούνται με προσοχή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:20 Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η κοινωνική κατοικία είναι προτεραιότητα» – Συνάντηση με 16 γυναίκες πρέσβεις στην Αθήνα
14:13 Η Lidl επεκτείνει τη δέσμευσή της στο γυναικείο ποδόσφαιρο με την συνεργασία της με την UEFA έως το 2030
14:07 Πάτρα: Ματαιώνονται οι πρωινές  εκπαιδευτικές δράσεις του 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας λόγω των καιρικών συνθηκών
14:06 «Ήθελε μόνο να βοηθήσει το παιδί της»: Οι καταθέσεις που αποκαλύπτουν την τραγωδία πίσω από τη μητροκτονία στα Τρίκαλα
14:00 Μπακογιάννη και Βενιζέλος μίλησαν στο Πανεπιστήμιο για την εξωτερική πολιτική: Κοινή αγωνία για εθνική συνεννόηση
13:56 Καταδίωξη στο Κορωπί: Ο 22χρονος χωρίς πινακίδες, το αλκοόλ και η τρελή πορεία μέσα στα κόκκινα φανάρια
13:49 Μαρινάκης: «Τέλος στα σενάρια ανασχηματισμού» – «Το ΠΑΣΟΚ στη λάθος πλευρά της ιστορίας, ο Τσίπρας θυμήθηκε τα νιάτα του»
13:42 Επίσημη επίσκεψη του Διοικητή της 2475 Περιφέρειας στον Ροταριανό Όμιλο «Πάτρα – Κωστής Παλαμάς» ΦΩΤΟ
13:33 Καλάβρυτα: Ξεσηκωμός για Νοσοκομείο και Οδοντωτό – «Η υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται ΦΩΤΟ
13:28 Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: «Πνευμονική εμβολή» δείχνουν οι ιατροδικαστές, καταθέσεις-φωτιά
13:25 Δύο συλλήψεις στην Ηλεία: Ένταλμα για απάτη στον Πύργο και οδηγός χωρίς πινακίδες στη Γαστούνη
13:21 Αγρίνιο: «Οικογενειακή» επιχείρηση κλοπής – Μητέρα και τέσσερα παιδιά έκλεψαν ρούχα από κατάστημα
13:19 Δύο συλλήψεις στο Αγρίνιο για κατοχή μαχαιριών: Ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός στα χέρια της Αστυνομίας
13:09 Πάτρα: Δύο πιτσιρικάδες 12 και 13 ετών έκλεψαν κινητό μέσα σε τρένο του ΟΣΕ – Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω
13:07 Δείτε ποια πατρινή αθλήτρια κλήθηκε για προετοιμασία στην Εθνική Γυναικών
13:02 Η κινηματογραφική σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς – Πώς έπεσε στα χέρια της σερβικής αστυνομίας και τα 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
13:00 «Συμβαίνουν ανήθικα πράγματα»: Ξέσπασμα Κουνάβη μπροστά στη Ντόρα Μπακογιάννη για τις εκλογές στην ΔΕΕΠ
12:55 Ολλανδία: Δείτε για ποιο λόγο κλείνει προσωρινά το αεροδρόμιο Σίπχολ
12:51 Τραυματισμός σοκ στην Ερμιόνη: Χειριστής πλωτού γερανού χτυπήθηκε από συρματόσχοινο
12:48 Ανοδο 5% κατέγραψε η τιμή του πετρέλαιού μετά τις ρωσικές κυρώσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ