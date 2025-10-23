Χρυσός: «Ασανσέρ» οι τιμές μετά το sell-off

«Mαύρη Τρίτη» χαρακτηρίστγκε η 21η Οκτωβρίου για τον χρυσό, ο οποίος σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση της τελευταίας δεκαετίας, χάνοντας πάνω από 6% από τα υψηλά του, ενώ και το ασήμι κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Φεβρουάριο του 2021.

Ο χρυσός συνέχισε να υποχωρεί για τρίτη συνεχόμενη μέρα, πλησιάζοντας τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, λόγω ανησυχιών των επενδυτών ότι η αγορά υπερθερμάνθηκε μετά από την ραγδαία άνοδο σε επίπεδα ρεκόρ. Στη συνέχεια, όμως, σημείωσε ανάκαμψη περίπου 1% πάνω από τα 4.100 δολάρια ανά ουγγιά.

Η πτώση οφείλεται σε τεχνική αναπροσαρμογή που επιδεινώθηκε από την εκροή κεφαλαίων από διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που υποστηρίζονται από χρυσό. Η Τετάρτη κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια εκροή των τελευταίων πέντε μηνών, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις σχετικά με μια πιθανή εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τις γεωπολιτικές εντάσεις που έχουν αυξήσει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν θετικές λόγω συνεχιζόμενων αγορών από κεντρικές τράπεζες και της παγκόσμιας αβεβαιότητας, ωστόσο συνιστούν στους επενδυτές να κινούνται με προσοχή.

