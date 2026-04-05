Χρυσός ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Κάιρο World Cup
05 Απρ. 2026 18:17
Pelop News

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ανέβηκε σε μια ακόμα κορυφή! Ο Έλληνας “άρχοντας των κρίκων” κατάφερε να νικήσει τον ανταγωνισμό και να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο World Cup της ενόργανης γυμναστικής που γίνεται στο Κάιρο.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε άψογα το πρόγραμμά του, έκανε μια πολύ καλή έξοδο και προσγείωση και βαθμολογήθηκε με 14.366, γεγονός που του έδωσε την κορυφή στο Κάιρο.

Οι Λιού και Αβετισιάν, οι δύο ανταγωνιστές του Πετρούνια δεν κατάφεραν να τον περάσουν και έμειναν πίσω του, συμπληρώνοντας το βάθρο. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ανέβηκε έτσι… σκαλοπάτι, σε σχέση με την προ ενός μηνός παρουσία του στο παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού, όπου είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση.

Η βαθμολογία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου

Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366

Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300

Λιου (Κίνα) – 13.866

Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833

Αμπντελκαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800

Άλβαρες (Χιλή) – 13.400

Χιμένεθ (Ισπανία) – 13.066

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
