Χρυσός ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Κάιρο World Cup
Ο Λευτέρης Πετρούνιας ανέβηκε σε μια ακόμα κορυφή! Ο Έλληνας “άρχοντας των κρίκων” κατάφερε να νικήσει τον ανταγωνισμό και να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο World Cup της ενόργανης γυμναστικής που γίνεται στο Κάιρο.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε άψογα το πρόγραμμά του, έκανε μια πολύ καλή έξοδο και προσγείωση και βαθμολογήθηκε με 14.366, γεγονός που του έδωσε την κορυφή στο Κάιρο.
Οι Λιού και Αβετισιάν, οι δύο ανταγωνιστές του Πετρούνια δεν κατάφεραν να τον περάσουν και έμειναν πίσω του, συμπληρώνοντας το βάθρο. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ανέβηκε έτσι… σκαλοπάτι, σε σχέση με την προ ενός μηνός παρουσία του στο παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού, όπου είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση.
Η βαθμολογία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου
Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366
Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300
Λιου (Κίνα) – 13.866
Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833
Αμπντελκαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800
Άλβαρες (Χιλή) – 13.400
Χιμένεθ (Ισπανία) – 13.066
