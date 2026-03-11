Χρυσός: Πώς κινείται ανάμεσα στα μηνύματα Τραμπ, το πετρέλαιο και τον φόβο των αγορών

Το πολύτιμο μέταλλο διατηρεί τον ρόλο του ως ασφαλές καταφύγιο, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τη γεωπολιτική ένταση, τις διακυμάνσεις του πετρελαίου και τα νέα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό.

Χρυσός: Πώς κινείται ανάμεσα στα μηνύματα Τραμπ, το πετρέλαιο και τον φόβο των αγορών
11 Μαρ. 2026 10:50
Pelop News

Ανοδικά κινείται ο χρυσός, καθώς οι αγορές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα από την Ουάσιγκτον και τις συνεχείς διακυμάνσεις στην αγορά πετρελαίου. Το πολύτιμο μέταλλο εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επενδυτών ως βασικό ασφαλές καταφύγιο, σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα και ο ενεργειακός κίνδυνος παραμένουν στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με το Reuters, η τιμή spot του χρυσού κινήθηκε σήμερα κοντά στα 5.198 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν λίγο υψηλότερα. Η άνοδος αυτή ήρθε ενώ οι επενδυτές παρακολουθούσαν αφενός τη συζήτηση για πιθανή μεγάλη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αφετέρου τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Η αγορά χρυσού επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στο πετρέλαιο, επειδή οι τιμές της ενέργειας συνδέονται με τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και, κατ’ επέκταση, με την πορεία των επιτοκίων. Η υποχώρηση του Brent κάτω από τα 90 δολάρια μετά το δημοσίευμα για πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων λειτούργησε ως παράγοντας αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών φόβων, στοιχείο που έδωσε στήριξη στον χρυσό.

Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δεν έχουν εξαφανιστεί. Το Reuters σημειώνει ότι η ασφαλής τοποθέτηση στον χρυσό ενισχύθηκε και από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς η διαταραχή στη ναυσιπλοΐα και οι φόβοι για τις ενεργειακές ροές κρατούν τους επενδυτές σε κατάσταση επιφυλακής. Αυτή η διπλή επίδραση —από τη μία η αποκλιμάκωση του πετρελαίου, από την άλλη η γεωπολιτική ένταση— εξηγεί γιατί ο χρυσός παραμένει ανθεκτικός.

Καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχεια είναι και η αμερικανική νομισματική πολιτική. Οι αναλυτές που επικαλείται το Reuters εκτιμούν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ για τον Φεβρουάριο αναμενόταν να αυξηθεί κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και κατά 2,4% σε ετήσια βάση, με τον δομικό πληθωρισμό στο 2,5%. Τα στοιχεία αυτά έχουν σημασία, επειδή επηρεάζουν άμεσα τις εκτιμήσεις για το αν η Federal Reserve θα μπορέσει να κινηθεί προς μειώσεις επιτοκίων.

Σε περιόδους όπως η τωρινή, ο χρυσός παίζει διπλό ρόλο. Από τη μία λειτουργεί ως άμυνα απέναντι στον γεωπολιτικό κίνδυνο και στην αναταραχή των αγορών. Από την άλλη, όταν οι ενεργειακές τιμές υποχωρούν και μειώνεται η πίεση για πιο σφιχτή νομισματική πολιτική, αποκτά ξανά στήριξη και από τη μακροοικονομική πλευρά. Το αποτέλεσμα είναι ότι το μέταλλο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, έχοντας ήδη καταγράψει άνοδο άνω του 20% από την αρχή του έτους.

Με λίγα λόγια, ο χρυσός δεν κινείται αυτή τη στιγμή μόνο από έναν παράγοντα. Αντιδρά ταυτόχρονα στα μηνύματα της αμερικανικής πλευράς, στις έντονες μεταβολές του πετρελαίου, στις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και στις προσδοκίες για τα επιτόκια. Και όσο αυτή η εικόνα παραμένει θολή, τόσο το πολύτιμο μέταλλο θα διατηρεί τον ρόλο του ως ένα από τα βασικά σημεία άμυνας των επενδυτών.

