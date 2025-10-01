Χρυσός σε ιστορικό ρεκόρ μετά το shutdown των ΗΠΑ

Η τιμή της ουγγιάς εκτινάχθηκε λόγω ανησυχιών για την οικονομική σταθερότητα

Χρυσός σε ιστορικό ρεκόρ μετά το shutdown των ΗΠΑ
01 Οκτ. 2025 9:44
Pelop News

Η τιμή του χρυσού εκτινάχθηκε σε νέα ιστορικά επίπεδα, φτάνοντας τα 3.875,53 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν σε αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης. Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε αβεβαιότητα στις αγορές και αύξησε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, όπως ο χρυσός.

Το προσωρινό πακέτο χρηματοδότησης δεν απέτρεψε το shutdown στην Ουάσινγκτον, με τον Λευκό Οίκο να διατάσσει τις υπηρεσίες να εφαρμόσουν σχέδια για ομαλή αναστολή λειτουργιών — η πρώτη από το 2018. Η διακοπή αυτή ενδέχεται να καθυστερήσει την ανακοίνωση σημαντικών οικονομικών δεικτών, όπως οι μη αγροτικές θέσεις εργασίας, και ασκεί πίεση στο δολάριο.

Φέτος, ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο άνω του 47%, προετοιμάζοντας το έδαφος για το μεγαλύτερο ετήσιο κέρδος από το 1979. Η άνοδος ενισχύθηκε από αγορές κεντρικών τραπεζών και αυξημένες εισροές σε χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια με έκθεση σε χρυσό, ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνεχίζει τις μειώσεις επιτοκίων. Τα στοιχεία της Bloomberg δείχνουν ότι οι μηνιαίες εισροές σε ETF χρυσού τον Σεπτέμβριο ήταν οι υψηλότερες των τελευταίων τριών ετών.
