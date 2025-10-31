Χρυσός: Σταθεροποίηση κοντά στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά

Οι τιμές του χρυσού σταθεροποιήθηκαν κοντά στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται την προσωρινή εκεχειρία στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, χωρίς όμως να εξαλειφθούν οι ανησυχίες για τον μακροπρόθεσμο ανταγωνισμό μεταξύ των δύο κορυφαίων οικονομιών.

Ο χρυσός spot περιόρισε τις απώλειές του κατά 0,8% ανά ουγγιά στις αρχικές ασιατικές συναλλαγές της Παρασκευής, μετά από αρχική πτώση. Ο κινεζικός πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε για ενίσχυση των «σταθερών αλυσίδων εφοδιασμού», υπογραμμίζοντας την ανάγκη σταθερότητας στις διεθνείς εμπορικές ροές.

Ο χρυσός οδεύει προς τη δεύτερη διαδοχική εβδομαδιαία απωλειών, έχοντας υποχωρήσει περίπου 8% από το ιστορικό υψηλό των 4.380 δολαρίων στις 20 Οκτωβρίου. Η πτώση αυτή ενισχύθηκε από την αποδυνάμωση των προσδοκιών για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, με τον πρόεδρό της Τζερόμ Πάουελ να προειδοποιεί για συγκρατημένες εκτιμήσεις ενόψει της συνεδρίασης Δεκεμβρίου, μετά τη μείωση κατά 25 βάσεις στις 23 Οκτωβρίου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



