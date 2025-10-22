Χρυσός: Σταθεροποίηση μετά τη «διόρθωση»

Το πολύτιμο μέταλλο διαπραγματεύεται κοντά στα 4.140 δολάρια ανά ουγγιά μετά την πτώση 6,3% της Τρίτης, που οφείλεται σε τεχνική διόρθωση.

22 Οκτ. 2025 11:16
Ο χρυσός και το ασήμι εμφανίζουν σημάδια σταθεροποίησης σήμερα, Τετάρτη, μετά από τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων ετών που σημειώθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο χρυσός διαπραγματευόταν κοντά στα 4.140 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας υποχωρήσει κατά 6,3% την Τρίτη—τη μεγαλύτερη ενδοημερήσια πτώση που έχει καταγραφεί τα τελευτα δώδεκα χρόνια. Αντίστοιχα, το ασήμι ανέκαμψε ελαφρώς, αφού είχε προηγηθεί πτώση 8,7%.

Τεχνικοί λόγοι πίσω από τη «διόρθωση»

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η απότομη υποχώρηση των τιμών οφείλεται κυρίως σε τεχνικούς λόγους, καθώς οι δείκτες έδειξαν ότι η ραγδαία άνοδος των προηγούμενων εβδομάδων είχε οδηγήσει σε υπερβολική υπερτίμηση (υπεραγορασμένο έδαφος).

Η Suki Cooper, επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων στη Standard Chartered Plc, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η τεχνική πώληση ήταν ο κύριος ένοχος» και ότι η αγορά αναμένει ο χρυσός να ανακτήσει τη δυναμική του μέσα στο επόμενο έτος.

Η υποχώρηση έβαλε τέλος στην ταχεία άνοδο που είχε ξεκινήσει από τα μέσα Αυγούστου, η οποία τροφοδοτήθηκε από δύο βασικούς παράγοντες:

Παρά τη διόρθωση, ο χρυσός εξακολουθεί να καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο σχεδόν 60% από την αρχή του έτους.

 
