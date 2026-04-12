Δείτε σε ποιο χωριό της Ιταλίας προσφέρει δωρεάν στέγαση και εργασία

12 Απρ. 2026 13:39
Το να ταξιδέψει κανείς στην Ιταλία και να απολαύσει τον πολιτισμό της για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να ξοδέψει μια περιουσία για διαμονή ή φαγητό είναι εφικτό. Διάφορες πλατφόρμες εθελοντισμού έχουν δημιουργήσει προγράμματα που επιτρέπουν στους επισκέπτες να ζουν στη χώρα με αντάλλαγμα λίγες ώρες εβδομαδιαίας εργασίας σε κοινωνικά ή οικολογικά έργα της περιοχής.

Αυτές οι πρωτοβουλίες υπάρχουν σε όλη την Ιταλία και περιλαμβάνουν επιλογές από μικρές παραθαλάσσιες πόλεις και αγροτικά χωριά έως ιστορικές πόλεις, όπως η Ρώμη. Οι διαμονές προσαρμόζονται σε κάθε τύπο ταξιδιώτη, καθώς μπορεί να διαρκέσουν από μία εβδομάδα έως και τρεις μήνες, ενώ συνήθως απαιτείται να είναι κανείς άνω των 18 ετών και να έχει καλή γνώση αγγλικών για άνετη επικοινωνία.

Μία από τις πιο γνωστές πλατφόρμες είναι το Worldpackers, το οποίο προσφέρει ιδιαίτερα ελκυστικούς προορισμούς, όπως η πόλη Castiglione di Sicilia. Εκεί, οι εθελοντές εργάζονται περίπου 25 ώρες την εβδομάδα σε δραστηριότητες όπως μαγείρεμα, κηπουρική ή βιολογική γεωργία, με αντάλλαγμα διαμονή σε χώρο κατασκήνωσης, πλήρη κάλυψη γευμάτων και δύο ημέρες ελεύθερες την εβδομάδα.

Για τους λάτρεις της θάλασσας, η πλατφόρμα προσφέρει και άλλες ενδιαφέρουσες επιλογές, όπως η περιοχή Orbetello, με έμφαση στον αθλητισμό. Οι συμμετέχοντες εργάζονται περίπου 20 ώρες την εβδομάδα ως βοηθοί ή εκπαιδευτές ιστιοπλοΐας και λαμβάνουν διαμονή σε κοινόχρηστο δωμάτιο, δωρεάν δείπνα και επιπλέον παροχές όπως μαθήματα surf ή εκπτώσεις σε τοπικά εστιατόρια.

Στην περιοχή Patti, η πρόταση αφορά βοήθεια στην κατασκευή δεντρόσπιτων, βαψίματα ή διακόσμηση χώρων για περίπου 20 ώρες την εβδομάδα. Σε αυτή την περίπτωση ζητείται μια μικρή συνεισφορά 10 ευρώ την ημέρα για τα έξοδα φαγητού, η οποία όμως αντισταθμίζεται με γρήγορο ίντερνετ, διαμονή και δωρεάν συμμετοχή σε εκδρομές και τοπικές εκδηλώσεις.

Θαλάσσια προστασία και κοινωνική προσφορά

Το Volunteer World, μια άλλη πλατφόρμα με παρόμοιες ευκαιρίες εθελοντισμού, διαθέτει προγράμματα που εστιάζουν στην προστασία των ζώων, όπως αυτό που πραγματοποιείται στις ακτές του Comacchio. Εκεί οι ταξιδιώτες εργάζονται περίπου τέσσερις ώρες την ημέρα μαζί με θαλάσσιους βιολόγους για τη μελέτη και προστασία δελφινιών και θαλάσσιων χελωνών.

Η ίδια οργάνωση προσφέρει επίσης θέσεις στη Ρώμη για όσους προτιμούν να ασχοληθούν με την υποστήριξη νέων ανθρώπων. Οι εθελοντές συμμετέχουν σε δράσεις ΜΚΟ, οργανώνοντας αθλητικές δραστηριότητες, παρέχοντας εκπαιδευτική βοήθεια και διδάσκοντας γλώσσες, με στόχο την ενσωμάτωση παιδιών και εφήβων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

