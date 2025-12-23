Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ για «ανοικτούς» δρόμους από τους αγρότες και το «κλείσιμο» από την Τροχαία

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση στα αγροτικά μπλόκα, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, όπου, όπως ανέφερε, με δυσκολία διέρχεται ακόμη και όχημα έκτακτης ανάγκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα βήμα καλής θέλησης από τους αγρότες, καθώς σε κανένα μπλόκο δεν έχει απελευθερωθεί λωρίδα κυκλοφορίας.

«Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε τη διέλευση βαρέων οχημάτων σε αυτή την εικόνα; Αν προκύψει πυρκαγιά ή ατύχημα, πώς θα απεγκλωβίσουμε οδηγούς;» διερωτήθηκε.

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για εθνικές οδούς ταχείας κυκλοφορίας, όπου δεν μπορεί να τοποθετηθούν τροχονόμοι για ρύθμιση, ενώ αγρότες κινούνται πεζή στο οδόστρωμα. Γι’ αυτό, όπως εξήγησε, η ΕΛΑΣ προχωρά σε εκτροπές κυκλοφορίας.

Αναφορικά με τις παρακαμπτήριες οδούς, σημείωσε ότι διαθέτουν δύο λωρίδες, επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ αστυνομικών και αγροτών, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα διαμαρτυρίας των τελευταίων, αλλά τόνισε παράλληλα το δικαίωμα των πολιτών σε ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία.

Η κ. Δημογλίδου επισήμανε την μεγάλη ανάπτυξη δυνάμεων της ΕΛΑΣ για τη διευκόλυνση των οδηγών στο εθνικό δίκτυο και τις παρακαμπτήριες.

