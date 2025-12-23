Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ για «ανοικτούς» δρόμους από τους αγρότες και το «κλείσιμο» από την Τροχαία

Η εκπρόσωπος ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε πωςσε κανένα μπλόκο δεν έχει απελευθερωθεί λωρίδα κυκλοφορίας.

Kωνσταντία Δημογλίδου
23 Δεκ. 2025 9:58
Pelop News

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση στα αγροτικά μπλόκα, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, όπου, όπως ανέφερε, με δυσκολία διέρχεται ακόμη και όχημα έκτακτης ανάγκης.

Εξοδος εκδρομέων και αγροτικά μπλόκα: Πως θα διεξάγεται η κυκλοφορία, κλειστή η Περιμετρική Πάτρας

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα βήμα καλής θέλησης από τους αγρότες, καθώς σε κανένα μπλόκο δεν έχει απελευθερωθεί λωρίδα κυκλοφορίας.

Αγρότες: Χριστούγεννα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, την Παρασκευή νέα σύσκεψη

«Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε τη διέλευση βαρέων οχημάτων σε αυτή την εικόνα; Αν προκύψει πυρκαγιά ή ατύχημα, πώς θα απεγκλωβίσουμε οδηγούς;» διερωτήθηκε.

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για εθνικές οδούς ταχείας κυκλοφορίας, όπου δεν μπορεί να τοποθετηθούν τροχονόμοι για ρύθμιση, ενώ αγρότες κινούνται πεζή στο οδόστρωμα. Γι’ αυτό, όπως εξήγησε, η ΕΛΑΣ προχωρά σε εκτροπές κυκλοφορίας.

Αναφορικά με τις παρακαμπτήριες οδούς, σημείωσε ότι διαθέτουν δύο λωρίδες, επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ αστυνομικών και αγροτών, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα διαμαρτυρίας των τελευταίων, αλλά τόνισε παράλληλα το δικαίωμα των πολιτών σε ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία.

Η κ. Δημογλίδου επισήμανε την μεγάλη ανάπτυξη δυνάμεων της ΕΛΑΣ για τη διευκόλυνση των οδηγών στο εθνικό δίκτυο και τις παρακαμπτήριες.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:41 Χειροπέδες στην Πάτρα για ηρωίνη και δεκάδες φαρμακευτικά δισκία
10:40 Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Ξεκίνησε η αποστολή SMS, ποιοι θα λάβουν
10:38 Κίνα: Απέτυχε η δεύτερη απόπειρα να ολοκληρωθεί η δοκιμή ενός πυραύλου
10:37 Εξιχνιάστηκε κλοπή με λεία 2.000 ευρώ στο Αγρίνιο
10:31 Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών στην Πάτρα, τι βρέθηκε στην κατοχή του
10:29 Άνω Λιόσια: Τέσσερα παράνομα όπλα σε οικία
10:26 Διακινούσε ναρκωτικά από Ζάκυνθο στην Ηλεία, πιάστηκε στην Κυλλήνη
10:26 Υπόμνημα καταθέτει η Αχαϊκή
10:19 Το «αντίο» του ΝΟΠ στον Λευτέρη Κακουλίδη
10:18 Φωτιά σε Ι.Χ. στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:08 Οι πέντε σημαντικές αλλαγές για εργαζόμενους το 2026
10:08 Λονδίνο: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια την σύζυγό του, έξι συλλήψεις ΦΩΤΟ
10:00 ΕΣΗΕΠΗΝ: Γιόρτασαν οι δημοσιογράφοι της Ρόδου
9:58 Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ για «ανοικτούς» δρόμους από τους αγρότες και το «κλείσιμο» από την Τροχαία
9:55 Προσφορά τροφίμων από την Λέσχη 4χ4 Πάτρας
9:49 Γυμναστική για Μακρόν μαζί με Γάλλους στρατιώτες ΒΙΝΤΕΟ
9:49 «Ελ. Βενιζέλος»: Ρεκόρ όλων των εποχών για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών: 34 εκατ. επιβάτες το 2025
9:40 Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική
9:39 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ