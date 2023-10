«Διπλωματική κόντρα» μεταξύ Ισπανίας και Ισραήλ: Οι δηλώσεις του Podemos κατά του Νετανιάχου – ΒΙΝΤΕΟ

«Διπλωματική κόντρα» έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες μεταξύ της Ισπανίας και του Ισραήλ, με αφορμή τις δηλώσεις της αρχηγού του Podemos και κυβερνητικού εταίρου, κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το Σάββατο, η Ione Belarra, η οποία υπηρετεί ως υπουργός Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ισπανίας και είναι η επικεφαλής των Podemos, κυβερνητικός εταίρος του κεντροαριστερού συνασπισμού με επικεφαλής τους Σοσιαλιστές του Πέδρο Σάντσεθ, πρότεινε στην ισπανική κυβέρνηση να προσαγάγει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ενώπιον του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου, αναφερόμενη στην εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Γάζα, εν αναμονή της χερσαίας επέμβασης και εν μέσω ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Ζητάμε από τον εταίρο μας, ως κυβέρνηση της Ισπανίας, να προσαγάγουμε τον Νετανιάχου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου», είπε σε επίσημη δήλωσή της η Ισπανίδα πολιτικός και υπουργός.

We ask our partner that, as the Government of Spain, we bring Netanyahu before the International Criminal Court for war crimes. Here is my official statement 👇 pic.twitter.com/Wuu8nnKfVp

Η Μαδρίτη απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι ορισμένα μέλη της εν ενεργεία κυβέρνησης συνασπισμού της Ισπανίας έχουν ευθυγραμμιστεί «με την τρομοκρατία τύπου Isis» επικρίνοντας την απάντηση του Νετανιάχου στις φρικαλεότητες της Χαμάς και υπονοώντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις διαπράττουν γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, γράφει ο Guardian.

Τις απόψεις της αρχηγού του Podemos επανέλαβαν η συνάδελφός της επίσης στέλεχος του Podemos Irene Montero, η οποία εκτελεί χρέη υπουργού Ισότητας, και ο Alberto Garzón, ο εκτελών χρέη υπουργού Υποθέσεων Καταλανωτή.

Αν και η πρεσβεία του Ισραήλ στη Μαδρίτη δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κανέναν από τους υπουργούς, εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση το βράδυ της Δευτέρας, κατηγορώντας «ορισμένα στοιχεία» στην ισπανική κυβέρνηση ότι ευθυγραμμίζονται με τη Χαμάς και ότι θέτουν σε κίνδυνο τις εβραϊκές κοινότητες της Ισπανίας. Κάλεσε μάλιστα τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να παρέμβει και να καταδικάσει τα «επαίσχυντα» σχόλια των συναδέλφων του.

«Τα σχόλια αυτά δεν είναι μόνο απολύτως ανήθικα, αλλά θέτουν επίσης σε κίνδυνο την ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ισπανία, εκθέτοντάς τες στον κίνδυνο μεγαλύτερου αριθμού αντισημιτικών επιθέσεων και περιστατικών», ανέφερε η Ισραηλινή πρεσβεία στην Ισπανία.

Όπως μεταδίδει ο Gurdian, η Ισπανία, η οποία ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, απάντησε με μια έντονα διατυπωμένη δήλωση που κατηγόρησε την ισραηλινή πρεσβεία ότι «διαδίδει ψευδή στοιχεία» για ορισμένα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το Reuters, δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Μαδρίτης καταδίκασε σθεναρά τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ και ζήτησε την προστασία των αμάχων στη Γάζα. «Κάθε πολιτικός ηγέτης μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις θέσεις του ως εκπρόσωπος ενός πολιτικού κόμματος σε μια πλήρη δημοκρατία όπως η ισπανική», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, η ισπανική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε στην παρακάτω ανάρτηση:

Violence and conflict are against European values.

We condemn Hamas and its terrorist attacks and emphasize Israel’s right to defend itself in line with int. law.

The protection of civilians is essential, as is access to aid.

We support two States coexisting in peace &safety. https://t.co/9awuHLbzqW

— Embassy of Spain UK (@EmbSpainUK) October 17, 2023