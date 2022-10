Δώδεκα γυναίκες υπουργοί Εξωτερικών καταδικάζουν την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν ΒΙΝΤΕΟ

Σαράντα μία ημέρες μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, της 22χρονης κοπέλας που πέθανε αφού ξυλοφορτώθηκε μέχρι θανάτου μετά την σύλληψή της από την «Αστυνομία Ηθών» στην Τεχεράνη γιατί δεν φορούσε καλά τη μαντίλα, οι μεγάλες διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Οι δώδεκα γυναίκες υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την «αλληλεγγύη τους στις θαρραλέες Ιρανές οι οποίες ασκούν το δικαίωμά τους στην ειρηνική συνάθροιση και υπερασπίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους».

«Ως γυναίκες και υπουργοί Εξωτερικών, αισθανόμαστε πως έχουμε την ευθύνη να αντηχήσουμε τη φωνή των γυναικών του Ιράν», ανέφεραν οι επικεφαλής της διπλωματίας της Αλβανίας, της Ανδόρας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ισλανδίας, του Κοσόβου, της Λιβύης, του Λιχτενστάιν, της Νέας Ζηλανδίας και της Νορβηγίας στην κοινή ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν.

Οι υπουργοί καταδίκασαν ταυτόχρονα «τη βίαιη επιβολή» της ιρανικής νομοθεσίας για τη μαντίλα και «την καταστολή σε εξέλιξη εναντίον των διαδηλωτών», στην οποία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 141 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σύμφωνα με απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε προχθές Τρίτη από τη ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα το Όσλο.

Ο θάνατός της 22χρονης Μαχσά Αμινί υπήρξε το έναυσμα μαζικών διαδηλώσεων που συνεχίζονται απ’ άκρου σ’ άκρο του Ιράν. Νεαρές και μαθήτριες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με ακάλυπτα τα κεφάλια, βάζοντας φωτιά στις μαντίλες τους, αψηφώντας τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Hengaw ανέφερε μέσω Twitter ότι έπειτα από συγκέντρωση στη Σαγέζ, γενέτειρα της Μαχσά Αμινί, όπου έγινε τελετή για τη συμπλήρωση 40 ημερών πένθους από τον θάνατό της, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας πέταξαν δακρυγόνα κι άνοιξαν πυρ με αληθινές σφαίρες.

Singing the Kurdish song "Don't leave me alone" at #Zhina_Amini's tomb

Wednesday, October 26#Kurdistan#MahsaAminipic.twitter.com/Cp2XoV0nfu

