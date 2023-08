Δομινικανή Δημοκρατία: Τουλάχιστον 11 νεκροί, 59 τραυματίες και 11 αγνοούμενοι από την έκρηξη

Ισχυρή έκρηξη η αιτία της οποίας παραμένει ακόμη άγνωστη, σε εμπορική συνοικία της πόλης Σαν Κριστόμπαλ, στο νότιο τμήμα της Δομινικανής Δημοκρατίας, στοίχισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους βρέφος, τραυμάτισε άλλους 59 και άφησε πίσω 11 αγνοούμενους, με βάση νεότερο απολογισμό των αρχών που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη (15.8.2023)

Η έκρηξη συγκλόνισε την εμπορική συνοικία της πόλης, πρωτεύουσας της ομώνυμης επαρχίας της Δομινικανής Δημοκρατίας, τη Δευτέρα στις 15:10 τοπική ώρα (22:10 ώρα Ελλάδας). Προκάλεσε πυρκαγιά και πελώρια στήλη καπνού.

Οι υγειονομικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 11 νεκρούς και 59 τραυματίες.

«Έχουμε 11 (αναγνωρισμένα πτώματα), αλλά υπάρχουν κι άλλα», εξήγησε ο διευθυντής κέντρου επειγόντων περιστατικών, ο Χουάν Μανουέλ Μέντες. «Πρέπει να εξακριβώσουμε» αν οστά που ανασύρθηκαν «ανήκουν σε μόνο ένα ή περισσότερα πτώματα», πρόσθεσε.

Χθες Τρίτη πυροσβέστες ακόμα προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Σύμφωνα με τον κ. Μέντες, υπήρχαν ακόμη «τέσσερις εστίες» ενεργές.

