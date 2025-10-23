Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η κοινωνική κατοικία είναι προτεραιότητα» – Συνάντηση με 16 γυναίκες πρέσβεις στην Αθήνα

Στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης για τις κοινωνικές πολιτικές βρέθηκε η Ελλάδα, μέσα από τη συνάντηση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, με 16 γυναίκες πρέσβεις που υπηρετούν στη χώρα μας.

23 Οκτ. 2025 14:20
Pelop News

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, συμμετείχε σε εκδήλωση που παρέθεσε η πρέσβης της Ιρλανδίας, Ciara O’Floinn, στην πρεσβευτική κατοικία, στο πλαίσιο του Association of Women Ambassadors.

Κατά τη συνάντηση, η κ. Μιχαηλίδου παρουσίασε τους βασικούς άξονες της κοινωνικής πολιτικής του υπουργείου, δίνοντας έμφαση στην προσιτή και αξιοπρεπή στέγη, τη δημογραφική πρόκληση, την αποϊδρυματοποίηση παιδιών και ατόμων με αναπηρία, καθώς και την ενίσχυση της περιφέρειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην ανάπτυξη της κοινωνικής κατοικίας, ζητώντας από τις πρέσβεις να μοιραστούν επιτυχημένα παραδείγματα και θεσμικά μοντέλα από τις χώρες τους:

«Τα πρωτόκολλα που ακολουθείτε μπορούν να αποτελέσουν και για την Ελλάδα τον οδικό χάρτη για την κοινωνική κατοικία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο δημογραφικό ζήτημα, υπογράμμισε ότι αποτελεί θέμα κουλτούρας και κοινωνικής στάσης, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γαλλία, όπου η οικογένεια αποτελεί κεντρικό στοιχείο στις επικοινωνιακές στρατηγικές.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι πρέσβεις από 16 χώρες, μεταξύ αυτών Αυστρίας, Νορβηγίας, Γαλλίας, Νότιας Αφρικής, Σλοβενίας και Τυνησίας.
