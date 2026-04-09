Δώρο Πάσχα 2026: Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι που δεν το έλαβαν

Μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη, οι εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν το δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους τους. Σε περίπτωση μη καταβολής, οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, ώστε να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά προς τον εισαγγελέα για την άσκηση δίωξης, ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο αστυνομικό τμήμα για την εφαρμογή αυτόφωρης διαδικασίας.

Εναλλακτικά, οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αστυνομικό τμήμα ή να κάνουν καταγγελίες επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω της γραμμής 1555 ή της ιστοσελίδας της Επιθεώρησης Εργασίας (hli.gov.gr).

Υπενθυμίζεται ότι το δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης), καταβάλλεται μόνο σε χρήμα και υπόκειται σε κρατήσεις για ΙΚΑ και Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



