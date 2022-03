Δραματικό διάγγελμα Ζελένσκι: «Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη» ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μήνυμά του που προβλήθηκε από γιγαντοοθόνες σε πόλεις πόλεις της Ευρώπης, ζήτησε στήριξη λέγοντας πως αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη.

«Στηρίξτε την Ουκρανία. Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη. Αν κερδίσουμε και είμαι σίγουρος γι’ αυτό, θα είναι πράγματι μια μεγάλη νίκη για τη Δημοκρατία. Θα είναι μια νίκη για την ελευθερία», είπε σε νέο μήνυμα του πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Doznes of thousands of people listening #Ukraine president @ZelenskyyUa statement during a gathering in #Prague, #CzechRepublic https://t.co/RAJObMPlt3

— Filip Horký (@FilipHorky) March 4, 2022