Δύσκολη νύχτα στη Ρόδο – Μάχη να μην επεκταθεί βορειότερα προς το πυκνό δάσος

Ανεξέλεγκτη παραμένει για έκτη μέρα η πυρκαγιά στο νησί της Ρόδου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε τρία ενεργά μέτωπα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Κιοτάρι και νοτιοδυτικά προς Γεννάδι. Συνεχείς αναζωπυρώσεις υπάχρουν και στον Απόλλλωνα προς Προφήτη Ηλία και αυτή την ώρα οι δυνάμεις καταβάλουν τεράστια προσπάθεια να μην επεκταθεί βορειότερα προς το πυκνό δάσος. Στα ανατολικά της τεχνιτής λίμνης Γαδουρά δίνεται μάχη ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν προς Κάλαθο.

Με το πρώτο φως ξεκίνησαν τις ρίψεις 15 εναέρια μέσα ( ελληνικά, 1 κροατικό και 2 τουρκικά).

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 266 πυροσβέστες με 16 ομάδες πεζοπόρων και 49 υδροφόρα οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς και αναμένονται σύντομα ακόμα 10 οχήματα με 60 πυροσβέστες.

Όπως φαίνεται στα βίντεο της απεσταλμένης του protothema.gr, Λίνας Κεκέση, η φωτιά το πρωί της Κυριακής συνεχίζει την πύρινη καταστροφή της στο χωριό Κιοτάρι με τους κατοίκους να προσπαθούν με πυροσβεστήρες να περιορίσουν το μέτωπο.

Στο μεταξύ συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκανστις παραλίες του νησιού όπου κατέφυγαν χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά. Δραματικά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία κάνουν τον γύρο του κόσμου, δείχνουν Έλληνες πυροσβέστες να καλούν τους τουρίστες να αφήσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και να επιβιβαστούν στα οχήματα μαζί τους για να σώσουν τη ζωή τους. Ένας πυροσβέστης νοσηλεύεται με εγκαύματα.

Νωρίτερα το πρωί της Κυριακής ο εκπρόσωπος Τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός, μίλησε στην ΕΡΤ για τα κύρια μέτωπα της φωτιάς τα οποία είναι στις περιοχές νότια του Απόλλωνα, δυτικά από τα Λάερμα και σε μία χαράδρα ανάμεσα στο Κιοτάρι και το Γεννάδι.

«Προσπαθούμε να κινηθούμε όπως πάνε τα μέτωπα και όπως κινείται ο άνεμος» δήλωσε.

Ο κ. Αρτοποιός τόνισε ακόμη ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες θα ενισχυθούν περαιτέρω σήμερα, προσθέτοντας ότι αρνητικός παράγοντας είναι οι πολλοί ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Ο εκπρόσωπος Τύπου της πυροσβεστικής θύμισε ότι η Ρόδος είναι σε κατηγορία κινδύνου πέντε.

💡🇬🇷 Residents and tourists are being evacuated from the Greek island of #Rhodes due to fires.#Greece #fire pic.twitter.com/c2JRGQHc1Z

— __kaput__ (@__kaput__) July 22, 2023