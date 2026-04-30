Δυτική Ελλάδα: Συλλήψεις σε Πάτρα, Πύργο, Ανδραβίδα και Αγρίνιο για παραβάσεις, κλοπή και κατοχή ουσιών

Μπαράζ αστυνομικών παρεμβάσεων καταγράφηκε σε Πάτρα, Πύργο, Ανδραβίδα και Αγρίνιο, με συλλήψεις για σειρά διαφορετικών υποθέσεων, από παραβάσεις του ΚΟΚ και κλοπή μέχρι κατοχή κάνναβης και κατοχή σπρέι πιπεριού μέσα σε δικαστικό χώρο. Οι υποθέσεις προέκυψαν έπειτα από ελέγχους και στοχευμένες κινήσεις των αστυνομικών υπηρεσιών.

30 Απρ. 2026 13:00
Pelop News

Τέσσερις διαφορετικές αστυνομικές υποθέσεις καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, οδηγώντας σε συλλήψεις σε Πάτρα, Πύργο, Ανδραβίδα και Αγρίνιο.

Στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν το βράδυ έναν ημεδαπό άνδρα, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας. Όπως προέκυψε, η πινακίδα είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν λόγω τροχονομικής παράβασης.

Στον Πύργο, δύο ημεδαποί άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο κατηγορούνται ότι το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας αφαίρεσαν από αυτοκίνητο άνδρα το ποσό των 250 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και έγγραφα.

Στην Ανδραβίδα, αστυνομικοί των Τμημάτων Ανδραβίδας – Κυλλήνης και Βουπρασίας προχώρησαν το βράδυ στη σύλληψη μιας ημεδαπής γυναίκας. Σε έλεγχο που έγινε, βρέθηκαν στην κατοχή της και κατασχέθηκαν 1,23 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και ένας τρίφτης.

Ακόμη μία σύλληψη σημειώθηκε στο Αγρίνιο, αυτή τη φορά μέσα σε χώρο του Δικαστικού Μεγάρου. Αστυνομικοί του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Αγρινίου εντόπισαν στην κατοχή ημεδαπής γυναίκας ένα σπρέι πιπεριού, το οποίο και κατασχέθηκε.

Οι υποθέσεις ακολουθούν πλέον τη δικαστική οδό, με τις κατά τόπους αστυνομικές υπηρεσίες να έχουν σχηματίσει τις σχετικές δικογραφίες.

