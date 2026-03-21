e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από 23 έως 27 Μαρτίου

Από τις 23 έως και 27 Μαρτίου, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ προχωρούν σε προγραμματισμένες καταβολές συνολικού ύψους 2,47 δισ. ευρώ προς 4.302.450 δικαιούχους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν για τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό πληρωμών.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών αφορά τον e-ΕΦΚΑ. Στις 26 και 27 Μαρτίου θα πληρωθούν περίπου 2,4 δισ. ευρώ σε 4.248.500 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις, ενώ από τις 23 έως 27 Μαρτίου θα δοθούν ακόμη 17 εκατ. ευρώ σε 850 δικαιούχους στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Πιο αναλυτικά, άλλη δημοσίευση για το ίδιο πακέτο πληρωμών προσδιορίζει το ποσό των συντάξεων στα 2.417.419.875,73 ευρώ.

Τι θα καταβάλει η ΔΥΠΑ

Από την πλευρά της ΔΥΠΑ, προβλέπεται να καταβληθούν 2,2 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 100 χιλ. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, καθώς και 1,7 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Επιπλέον, θα δοθούν 6 χιλ. ευρώ σε 100 δικαιούχους μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πού πέφτει το μεγαλύτερο βάρος

Η εικόνα των πληρωμών δείχνει ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο βάρος πέφτει και αυτή την εβδομάδα στις συντάξεις, καθώς εκεί κατευθύνεται σχεδόν ολόκληρο το ποσό των καταβολών. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πληρωμές για εφάπαξ, αλλά και οι τακτικές ενισχύσεις της ΔΥΠΑ προς ανέργους, μητέρες και ωφελούμενους προγραμμάτων απασχόλησης.

