Η ΕΕ για ενέργεια και πτήσεις περνά σε φάση αυξημένης επιφυλακής, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει νέο πακέτο παρεμβάσεων για να περιορίσει τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας στις αγορές ενέργειας και στις μεταφορές. Σύμφωνα με το Reuters, οι Βρυξέλλες επεξεργάζονται μέτρα που αφορούν τόσο την ασφάλεια εφοδιασμού όσο και τη διαχείριση πιθανών ελλείψεων στα καύσιμα αεροσκαφών, σε μια συγκυρία όπου οι ανησυχίες για το καλοκαίρι εντείνονται.

Στο κέντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ανάγκη για στενότερο ευρωπαϊκό συντονισμό. Η Επιτροπή έχει ήδη προαναγγείλει τη δημιουργία νέου Fuel Observatory, ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα παρακολουθεί την προσφορά και τα αποθέματα καυσίμων μεταφορών, με πρώτη προτεραιότητα τα αεροπορικά καύσιμα. Το σχετικό στίγμα αποτυπώθηκε και σε πρόσφατη ομιλία από την Κομισιόν, όπου επισημάνθηκε ότι η παρακολούθηση των αποθεμάτων αποτελεί βασικό στοιχείο της αντίδρασης της ΕΕ.

ΕΕ: Σχέδιο για κοινή χρήση αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών σε περίπτωση κρίσης

Φυσικό αέριο, αποθέματα και πίεση στο ενεργειακό κόστος

Στο ενεργειακό σκέλος, οι ευρωπαϊκές κινήσεις επικεντρώνονται στην πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου πριν από τον χειμώνα και στην αποφυγή ενός νέου αγώνα δρόμου μεταξύ κρατών-μελών που θα ανέβαζε περαιτέρω τις τιμές. Η ΕΕ έχει ήδη αυξήσει σημαντικά την ευελιξία της μέσω του LNG, το οποίο κάλυπτε το 20% των συνολικών εισαγωγών αερίου το 2021 και έφτασε το 45% το 2025, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την ίδια ώρα, οι Βρυξέλλες επιμένουν στη διαφοροποίηση πηγών ως κεντρική γραμμή άμυνας. Η Κομισιόν αναφέρει ότι η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο έχει υποχωρήσει έντονα τα τελευταία χρόνια, ενώ η ενίσχυση των εισαγωγών LNG και των συνεργασιών με εναλλακτικούς προμηθευτές αποτελεί βασικό άξονα της ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει εξαφανιστεί. Αντίθετα, η νέα αναταραχή υπενθυμίζει ότι το ενεργειακό κόστος μπορεί να μετακυλιστεί γρήγορα στη βιομηχανία, στις μεταφορές και τελικά στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γι’ αυτό και στην ευρωπαϊκή συζήτηση παραμένουν ανοιχτές παρεμβάσεις για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία των αγορών και μεγαλύτερη ευελιξία στη στήριξη κλάδων που πλήττονται περισσότερο.

Γιατί πλέον το πετρέλαιο σταθεροποιείται στα ψηλά, πάνω από τα 98 δολάρια το Brent, κοντά στα 90 το WTI

Στο μικροσκόπιο τα καύσιμα αεροσκαφών

Το πιο πιεστικό ίσως μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι οι αερομεταφορές. Σύμφωνα με το Reuters, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται ειδικό σχέδιο για τα καύσιμα αεροσκαφών, καθώς οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη προειδοποιήσει για πιθανές ελλείψεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η ευρωπαϊκή αγορά θεωρείται ευάλωτη, καθώς εξαρτάται σημαντικά από εισαγωγές jet fuel, ενώ μέρος αυτών συνδέεται με τη Μέση Ανατολή.

Στις κατευθύνσεις που εξετάζονται περιλαμβάνονται η χαρτογράφηση της διυλιστηριακής ικανότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων μονάδων και η διερεύνηση εναλλακτικών ροών ανεφοδιασμού, μεταξύ άλλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νιγηρία. Το Reuters αναφέρει επίσης ότι η Επιτροπή εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης χρήσης αποθεμάτων, αν οι συνθήκες επιδεινωθούν.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά και από πλευράς αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών. Σε σχετικό ρεπορτάζ σημειώνεται ότι, εάν η τροφοδοσία παραμείνει προβληματική, ενδέχεται να εμφανιστούν περικοπές πτήσεων ή ανατιμήσεις ακόμη και πριν από την κορύφωση της θερινής περιόδου.

Τζιτζικώστας: Οι ακυρώσεις πτήσεων δεν οφείλονται σε έλλειψη καυσίμων αλλά στο κόστος

Η ΕΕ θέλει πιο γρήγορη θωράκιση και λιγότερες εξαρτήσεις

Το πολιτικό μήνυμα από τις Βρυξέλλες είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιστρέψει σε ένα μοντέλο εξάρτησης από φθηνές αλλά γεωπολιτικά ευάλωτες πηγές ενέργειας. Η Επιτροπή συνδέει πλέον όλο και πιο ανοιχτά την ενεργειακή ασφάλεια με τη στρατηγική αυτονομία και την ανάγκη για ταχύτερη μετάβαση σε ανθεκτικότερο παραγωγικό μοντέλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ εμφανίζεται σήμερα καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με το 2022, ακριβώς επειδή έχει διευρύνει τις πηγές εφοδιασμού και έχει αυξήσει το μερίδιο του LNG στις εισαγωγές της. Το στοιχείο αυτό δεν εξαλείφει τον κίνδυνο, αλλά μειώνει την έκθεση σε έναν μόνο προμηθευτή ή σε μια μόνο διαδρομή.

Παράλληλα, η Κομισιόν επιμένει ότι η μόνιμη απάντηση στις κρίσεις τιμών παραμένει η επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών, οι επενδύσεις σε δίκτυα και αποθήκευση, καθώς και η μεγαλύτερη ηλεκτροκίνηση σε βιομηχανία, μεταφορές και θέρμανση. Πρόκειται για στρατηγική επιλογή που, σύμφωνα με την Επιτροπή, συνδέεται άμεσα με τη μείωση της έκθεσης της Ευρώπης σε γεωπολιτικά σοκ.

Ακτοπλοΐα υπό πίεση: Καύσιμα, χαμηλότερη κίνηση και περικοπές δρομολογίων

Η Κύπρος στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διεργασιών

Η συζήτηση για τα νέα μέτρα συμπίπτει με την επανέναρξη των ευρωπαϊκών informal council meetings στην Κύπρο. Όπως μετέδωσε το Reuters τον Μάρτιο, η κυπριακή πλευρά είχε ανακοινώσει ότι όλα τα άτυπα συμβούλια της ΕΕ από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθούν κανονικά στο νησί, μετά την προσωρινή αναστάτωση που είχε προκαλέσει το περιστατικό με drone σε βρετανική βάση.

Αυτό δίνει πρόσθετο πολιτικό βάρος στις συζητήσεις των επόμενων ημερών, καθώς η ενέργεια και οι μεταφορές βρίσκονται πλέον στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας. Η πίεση δεν αφορά μόνο τις αγορές, αλλά και τη συνολική ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, από τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα έως τον τουρισμό και τις αεροπορικές μετακινήσεις.

Καύσιμα: Οι τιμές σήμερα σε Πάτρα και πανελλαδικά, οι εκτιμήσεις για την πορεία τους

Το διακύβευμα για το επόμενο διάστημα

Η ουσία είναι ότι η Ευρώπη προσπαθεί να προλάβει ένα νέο ντόμινο πιέσεων πριν αυτό αποτυπωθεί πλήρως στις τιμές ενέργειας, στις πτήσεις και στο κόστος ζωής. Το αν οι παρεμβάσεις θα αποδειχθούν επαρκείς θα εξαρτηθεί από δύο παράγοντες: από τη διάρκεια της γεωπολιτικής αναταραχής και από το κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα κινηθούν με πραγματικό συντονισμό, χωρίς σπασμωδικές εθνικές πρωτοβουλίες που μπορεί να ενισχύσουν τις στρεβλώσεις.

Για την ώρα, το βασικό σήμα από τις Βρυξέλλες είναι ξεκάθαρο: η ΕΕ για ενέργεια και πτήσεις μπαίνει σε καθεστώς ενισχυμένης επιφυλακής, με τις αποφάσεις των επόμενων ημερών να θεωρούνται κρίσιμες για το αν η ήπειρος θα περάσει το επόμενο κύμα πιέσεων με ελεγχόμενο κόστος ή με νέο σοκ σε καύσιμα, ρεύμα και αερομεταφορές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



