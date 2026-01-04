Εύκολη νίκη-πρόκριση του Παναιγιαλείου

Εύκολη νίκη-πρόκριση του Παναιγιαλείου
04 Ιαν. 2026 13:09
Το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς έδωσαν χθες οι ποδοσφαιριστές του Παναιγιαλείου στο γήπεδο Λάππα κόντρα στον Εθνικό Σαγεϊκων στο πλαίσιο του κυπέλλου ΕΠΣ Αχαΐας για τη φάση των 32 και νίκησε εύκολα με 5-0 με αποτέλεσμα να πάρουν τη νίκη-πρόκριση

Ο Εθνικός Σαγείκων είναι μία ομάδα που αγωνίζεται στο Β’ τοπικό και σίγουρα υπήρχε διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων κάτι που αποτυπώθηκε στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος σημειωτέον ήταν σε πολύ κακή κατάσταση.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναιγιάλειος πολιόρκησε εξ αρχής την εστία του Εθνικού Σαγείκων, κατάφερε όμως να ανοίξει το σκορ με τον Παύλο Λιάτο στο 31ο λεπτό σε μία φάση διαρκείας και δύο λεπτά αργότερα ο Βαγγέλης Λαθύρης έκανε το 0-2 για τον Παναιγιάλειο. Στο 37ο λεπτό ο Χρήστος Σταυρόπουλος με ένα μακρινό σουτ έκανε το 0-3, σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Φώντας Καζακόπουλος είχε την ευκαιρία να ξεκουράσει κάποιους βασικούς παίκτες και έκανε αλλαγή τους Σταυρόπουλο, Τασουλή και Βασιλαντωνόπουλο δίνοντας χρόνο συμμετοχής και σε άλλους παίκτες, έτσι ώστε να είναι όλοι σε ετοιμότητα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης ο Αντώνης Κυριαζής πέτυχε το τέταρτο γκολ των μελανόλευκων και το τελικό σκορ 0-5 διαμόρφωσε ο Πάνος Σκούτας στο 85ο λεπτό με μακρινό σουτ.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ (Καζακόπουλος): Οικονομόπουλος, Βασιλαντωνόπουλος (46’ Γιαννόπουλος), Τασουλής (46’ Μαγγίνας), Καρμοίρης, Κόκιος, Ντούκας, Σιάκας (60’ Παλαιολογόπουλος), Σταυρόπουλος (46’ Σκούτας), Κυριαζής (70’ Καρναβάς), Λιάτος, Λαθύρης.

 

