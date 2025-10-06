Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Θεοφίλου

Σε ηλικία 85 ετών απεβίωσε ο Ανδρέας Θεοφίλου, διακεκριμένος πυρηνικός επιστήμονας και αγωνιστής της Αριστεράς, γνωστός για τη μακρόχρονη συνεισφορά του στην έρευνα και την πολιτική.

Γεννημένος το 1940 στην Πάφο, ο Θεοφίλου φοίτησε στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές με υποτροφία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος». Το 1971 απέκτησε το διδακτορικό του (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο Salford στο Μάντσεστερ.

Μεταξύ 1967 και 1976 εργάστηκε σε πανεπιστήμια της Αγγλίας, Ολλανδίας, Γερμανίας και Βελγίου, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα το 1976. Στο «Δημόκριτο» ηγήθηκε ομάδας επιστημόνων στη μελέτη της Κβαντικής Θεωρίας της Στερεάς Κατάστασης, ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών του δημοσιεύτηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Από το 1977 δίδασκε Κβαντική Μηχανική και Στερεά Κατάσταση στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του «Δημόκριτου» και, από το 1984, στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, το μάθημα «Πυρηνικά όπλα και ειρήνη». Υπήρξε επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργαστηρίου Πυρηνικής Σύντηξης της Ε.Ε. JET ως εκπρόσωπος της Ελλάδας από το 1981 έως το 1993.

Ο Θεοφίλου υπήρξε ενεργό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του ΑΚΕΛ, παραμένοντας αφοσιωμένος στην πολιτική και κοινωνική δράση μέχρι το τέλος της ζωής του. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



