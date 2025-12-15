Εγκλημα στο Χόλιγουντ: Νεκροί ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του

Μέσα στο σπίτι τους εντοπίστηκαν νεκροί ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, στο Χόλιγουντ, με τις αστυνομικές αρχές να διεξάγουν έρευνα χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, δολοφονήθηκαν από τον γιο τους, Νικ, σύμφωνα με πολλές πηγές που επικαλείται το People. Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Την Κυριακή, 14/12/2025 περίπου στις 3:30 το μεσημέρι, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD) κλήθηκε σε ένα σπίτι. Κατά την άφιξή τους, οι πυροσβέστες βρήκαν έναν άνδρα 78 ετών και μια γυναίκα 68 ετών νεκρούς. Πηγές επιβεβαιώνουν ότι τα θύματα ήταν ο Ρομπ και η Μισέλ.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο 32χρονος Νικ είναι ζωντανός και ανακρίνεται, σημειώνει το People. Δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Ο Ράινερ είχε ακολουθήσει αρχικά επιτυχημένη καριέρα ως ηθοποιός σε δημοφιλείς κωμικές σειρές, πριν στραφεί στη σκηνοθεσία, υπογράφοντας τα «This Is Spinal Tap», «When Harry Met Sally…», «Stand By Me», «Misery», «The American President» και «The Princess Bride».

Έγινε ευρύτερα γνωστός τη δεκαετία του 1970 λόγω της συμμετοχής του στη σειρά «All in the Family». Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν πολυδιάστατο σκηνοθέτη, ενώ ήταν πολιτικά ενεργός στους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος.

