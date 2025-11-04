Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Βασίλης Κανελλόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη

Ο Βασίλης Κανελλόπουλος τάσσεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, ως εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία της ΔΗΜ.Τ.Ο. Δυτικής Αχαϊας.

Σε σχετική δήλωσή του, ο Βασίλης Κανελλόπουλος αναφέρει:

«Στηρίζω τον Αντώνη Κουνάβη για την προεδρία της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, γιατί πιστεύω σε έναν άνθρωπο που έχει αποδείξει με έργο, συνέπεια και ενότητα ότι βάζει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό.

Ο Αντώνης Κουνάβης έχει σταθεί δίπλα στους πολίτες, γνωρίζει τα προβλήματα της Αχαΐας και έχει όραμα για μια ΔΕΕΠ ανοιχτή, δυναμική και σύγχρονη, που θα ενώνει και θα εμπνέει.

Κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας μας, είχαμε μια αγαστή συνεργασία, εποικοδομητική, προς όφελος της παράταξης μας και της Δυτικής Αχαϊας.

Πιστεύω πως με την εμπειρία, την εργατικότητα και την ενωτική του στάση μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα σε μια νέα εποχή συμμετοχής και εξωστρέφειας.

Για αυτό, ακριβώς, στηρίζω με εμπιστοσύνη και αποφασιστικότητα τον Αντώνη Κουνάβη».

