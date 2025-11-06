ΈΚΤΑΚΤΟ: Στο Σχιστό άνδρας απειλεί να πέσει από γέφυρα!

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή και προσπαθούν να τον μεταπείσουν, ενώ έχει κληθεί και διαπραγματευτής

06 Νοέ. 2025 9:54
Pelop News

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στη λεωφόρο Σχιστού, στη συμβολή με την οδό Τριπόλεως, όπου ένας άνδρας βρίσκεται πάνω στη γέφυρα και απειλεί να πέσει στο κενό.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή και προσπαθούν να τον μεταπείσουν, ενώ έχει κληθεί και διαπραγματευτής.

Οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον άνδρα, προσπαθώντας να τον ηρεμήσουν και να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από την άκρη της γέφυρας.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
