«’Ενας εφοριακός λιγότερος, θα σκοτώσω και την εισαγγελέα»! Μαρτυρίες ΣΟΚ στη δίκη με το τσεκούρι ΒΙΝΤΕΟ

Ανατριχιαστικά τα όσα ακούστηκαν και οι περιγραφές στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, όπου υπάλληλοι της ΔΟΥ Κοζάνης αναβίωσαν όσα έζησαν στη φονική επίθεση με τσεκούρι τον Ιούλιο του 2020. Η ακροαματική διαδικασία, που άρχισε με μεγάλη καθυστέρηση αφορά στην υπόθεση με έναν νεκρό υπάλληλο και τρεις τραυματίες – δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Θεσσαλονίκη: 7 χρόνια κάθειρξη σε 39χρονο με 1.000 φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας

Σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr, μία από τις παθούσες κατέθεσε ότι ο δράστης την απείλησε λέγοντας: «Μου είπε ότι είναι τρελός και τώρα έχει σειρά ο επόμενος». Άλλη υπάλληλος, που σώθηκε την ύστατη στιγμή χάρη στην παρέμβαση του διευθυντή της υπηρεσίας, περιέγραψε πως τη στιγμή της επίθεσης κυριάρχησε ο φόβος ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της και πάλεψε για να μην δεχθεί νέο χτύπημα. Σύμφωνα με μαρτυρία, ο κατηγορούμενος «κρατούσε το τσεκούρι και χτυπούσε όπως ένας ξυλοκόπος ένα κούτσουρο».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ψυχικό και σωματικό τίμημα της βίας: τραυματισμένη υπάλληλος τόνισε ότι δεν επέστρεψε ποτέ στην υπηρεσία της, ζήτησε μετάθεση και έμεινε τρεις μήνες σε ακινησία, καθώς οι γιατροί έκριναν εξαιρετικά επικίνδυνα τα τραύματά της στο κεφάλι και στη σπονδυλική στήλη.

Καταθέσεις ανέφεραν επίσης τις φράσεις που απηύθυνε ο δράστης προς τον διευθυντή και τον υπάλληλο καθαριότητας που τελικά τον αφόπλισαν: «Έφαγα τους δικούς σου θα φάω τώρα και τους μπάτσους. Σας άρεσε αυτό που σας έκανα; Τσιράκια του συστήματος». Οι μάρτυρες υπογράμμισαν ότι από τις κινήσεις και τα λόγια του προέκυπτε πρόθεση να σκοτώσει.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, η διορισμένη από το κράτος συνήγορος ζήτησε να αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του «εν βρασμώ ψυχής», υποστηρίζοντας πως ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατάσταση έντονης φόρτισης επειδή αντιλαμβανόταν τους υπαλλήλους ως εκπροσώπους της εξουσίας. Επικαλέστηκε ακόμη ότι το προηγούμενο βράδυ ο κατηγορούμενος πληροφορήθηκε τον θάνατο του νεαρού Μάγγου στον Βόλο, ο οποίος —όπως υποστήριξε— είχε χτυπηθεί από αστυνομικούς, γεγονός που του «δημιούργησε δολοφονικό αμόκ για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων και την ανάπτυξη των νομικών ισχυρισμών των δύο πλευρών.

“Ένας εφοριακός λιγότερος”

Οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν, κατά την κατάθεσή τους, απάντησαν σε ερωτήσεις της έδρας, λέγοντας πως κατά τη σύλληψή του ο δράστης είπε πως «ένας εφοριακός λιγότερος, τώρα έρχεται η σειρά σας». Όταν ένας αστυνομικός μετέφερε στην κατάθεσή του, τα όσα είπε κατά τη σύλληψη στον δράστη, πως με αυτά που έκανε θα μπει φυλακή, ο δράστης απάντησε πως «θα σκοτώσω και την εισαγγελέα».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



