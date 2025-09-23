Έντονη αντίδραση της ΕΟΕ για την πώληση της ολυμπιακής δάδας του Πύρρου Δήμα, τι απαντά ο Ολυμπιονίκης

Η Ολυμπιακή Επιτροπή καταγγέλλει «εμπορευματοποίηση ενός ιστορικού αντικειμένου», ενώ ο αθλητής υπερασπίζεται τη φιλανθρωπική του πράξη

23 Σεπ. 2025 11:28
Pelop News

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) εξέφρασε έντονη δυσφορία για την πώληση της ολυμπιακής δάδας του Πύρρου Δήμα στην εκπομπή Cash or Trash, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «εμπορευματοποίηση ενός ιστορικού και συμβολικού αντικειμένου».

Ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου 2012, πούλησε τη δάδα έναντι 10.200 ευρώ, τα οποία δώρισε εξ ολοκλήρου στα Παιδικά Χωριά SOS. Παρά τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της πράξης, η ΕΟΕ τόνισε ότι η χρήση της δάδας για τηλεοπτική ή εμπορική προβολή αντίκειται στις αρχές του Ολυμπιακού Κινήματος.

«Απέναντι» στον Πύρρο Δήμα η Ολυμπιακή Επιτροπή, εκποίησε για καλό σκοπό Ολυμπιακή δάδα!

Κατηγορηματικός ότι «δεν είχα σκοπό να προσβάλλω τίποτα» εμφανίστηκε ο Πύρρος Δήμας σε συνέντευξή του στην εκπομπή Super Κατερίνα. Όπως εξήγησε, «ούτε σκοπό είχα να προσβάλω τίποτα ούτε προσωπική είναι η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες». Αναφερόμενος στα αρνητικά σχόλια που προκάλεσε η κίνησή του, δήλωσε «στεναχωρημένος», επαναλαμβάνοντας ότι «την έδωσα για καλό σκοπό, για τα παιδιά».


 

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ για τον Πύρρο Δήμα

Η κίνηση αυτή, παρά τον φιλανθρωπικό της χαρακτήρα, προκάλεσε την έντονη δυσφορία της ΕΟΕ, που έκανε λόγο για «εμπορευματοποίηση ενός ιστορικού και συμβολικού αντικειμένου».

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Επιτροπή αναγνώρισε μεν τη βαρύτητα της προσφοράς του Δήμα στον ελληνικό αθλητισμό και την πρόθεσή του να ενισχύσει τα Παιδικά Χωριά SOS, ωστόσο χαρακτήρισε «άστοχη» τη σύνδεση της ολυμπιακής δάδας με εμπορικό τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Η ΕΟΕ κάλεσε τον τηλεοπτικό σταθμό να αποφεύγει μελλοντικά την προβολή της Ολυμπιακής Δάδας ή άλλων συμβόλων σε πλαίσιο εμπορικής αξιοποίησης και επιφυλάχθηκε για την άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων της.

 
