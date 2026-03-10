Εορτολόγιο: Ανακαλύψτε κάποιο σπάνιο όνομα που γιορτάζει σήμερα

10 Μαρ. 2026 8:15
Τρίτη 10 Μαρτίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια γνωστή ονομαστική εορτή.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κοδράτου, Ανεκτού, Παύλου, Διονυσίου, Κυπριανού και Κρήσκη.

Οι Άγιοι Μάρτυρες της Κορίνθου

Οι Άγιοι Μάρτυρες Κοδράτος, Άνεκτος, Παύλος, Διονύσιος, Κυπριανός και Κρήσκης ήταν φίλοι και μαρτύρησαν κατά τον διωγμό των αυτοκρατόρων Δεκίου (249-251 μ.Χ.) ή Ουαλεριανού (253-259 μ.Χ.) στην Κόρινθο, όταν ηγεμόνας της Ελλάδος ήταν ο Ιάσων.

Οι Άγιοι συνελήφθησαν επειδή ήταν Χριστιανοί. Ο ηγεμόνας Ιάσων προσπάθησε με διάφορους τρόπους να τους δελεάσει και να τους πείσει να απαρνηθούν τη χριστιανική τους πίστη και να θυσιάσουν στα είδωλα.

Εκείνοι ομολόγησαν με πνευματική ανδρεία τον Χριστό, βασανίσθηκαν και τέλος αποκεφαλίσθηκαν. Έτσι εισήλθαν οι Άγιοι Μάρτυρες στη χαρά της Βασιλείας του Θεού και Κυρίου μας.

Ακούστε το απολυτίκιο από τον Πρωτοπρεσβύτερο Γρηγόριο Καραλή Εφημέριο Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιώς, Θεολόγο, Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής στο τμήμα «Βυζαντινή Μουσική – Ψαλτική Τέχνη» του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

