Φάρσαλα: Πυροβόλησε τον αδελφό του με καραμπίνα μετά από καβγά – Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σκηνές μεγάλης έντασης εκτυλίχθηκαν στα Φάρσαλα, όπου ένας άνδρας κατήγγειλε ότι δέχθηκε πυροβολισμό από τον ίδιο του τον αδελφό, έπειτα από προσωπική διαμάχη που ξέφυγε επικίνδυνα. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, σημειώθηκε μετά από λεκτικό επεισόδιο ανάμεσα στους δύο άνδρες και έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, ο αδελφός του φέρεται να τον σημάδεψε από μικρή απόσταση με κυνηγετικό όπλο και να πυροβόλησε εναντίον του. Ο άνδρας στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς δεν τραυματίστηκε και κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως από το σημείο.

Αμέσως μετά το συμβάν, το φερόμενο ως θύμα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων και κατήγγειλε το περιστατικό, δίνοντας στις Αρχές την πρώτη εικόνα για όσα προηγήθηκαν και για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η σύγκρουση ανάμεσα στα δύο αδέλφια.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα, καθώς ο αδελφός που κατονομάζεται στην καταγγελία φέρεται να διώκεται πλέον για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός δεν μειώνει το βάρος της υπόθεσης, καθώς η καταγγελία περιγράφει χρήση κυνηγετικού όπλου σε πολύ κοντινή απόσταση, στοιχείο που δίνει στην υπόθεση σαφές ποινικό και επιχειρησιακό βάθος. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διακριβωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες του επεισοδίου και να εντοπιστεί ο φερόμενος ως δράστης.

