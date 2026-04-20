Φασόλια: Το superfood που προτείνουν οι γαστρεντερολόγοι όλο και πιο συχνά

Ανακάλυψε γιατί τα φασόλια θεωρούνται superfood: τα οφέλη τους για το έντερο, το βάρος και τη συνολική υγεία σύμφωνα με ειδικούς.

20 Απρ. 2026 10:15
Pelop News

Μπορεί για κάποιους ένα πιάτο με φασόλια να μην αποτελεί την πρώτη επιλογή στο καθημερινό τραπέζι, ωστόσο οι ειδικοί της υγείας και ιδιαίτερα οι γαστρεντερολόγοι φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη. Τα όσπρια και ειδικά τα φασόλια θεωρούνται σήμερα μία από τις πιο πλήρεις και ωφέλιμες τροφές, με σημαντική συμβολή τόσο στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος όσο και στη συνολική υγεία.

Ένας από τους βασικούς λόγους που τα φασόλια ξεχωρίζουν είναι η υψηλή περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης. Τα αμινοξέα που περιέχουν συμβάλλουν στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών του οργανισμού, αποτελώντας μια εξαιρετική εναλλακτική επιλογή απέναντι στις ζωικές πρωτεΐνες. Παράλληλα, σε αντίθεση με το κόκκινο κρέας, δεν περιέχουν κορεσμένα λιπαρά, γεγονός που τα καθιστά πιο φιλικά προς την καρδιαγγειακή υγεία. Επιπλέον, είναι πλούσια σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, όπως σίδηρο, μαγνήσιο και φυλλικό οξύ.

Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή τους στην καλή λειτουργία του εντέρου, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες. Οι ίνες αυτές βοηθούν στη ρύθμιση της πέψης, διευκολύνουν την κινητικότητα του εντέρου και συμβάλλουν στη διατήρηση υγιών επιπέδων σακχάρου και χοληστερόλης στο αίμα. Ταυτόχρονα, ενισχύουν το εντερικό μικροβίωμα, προάγοντας την ανάπτυξη των «καλών» βακτηρίων, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού.

Τα φασόλια, όμως, δεν ωφελούν μόνο το πεπτικό σύστημα. Αποτελούν και έναν πολύτιμο σύμμαχο για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν ή να μειώσουν το σωματικό τους βάρος. Ο συνδυασμός φυτικών ινών και χαμηλής θερμιδικής αξίας προσφέρει μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού, περιορίζοντας την ανάγκη για επιπλέον γεύματα μέσα στην ημέρα. Έτσι, μπορούν να ενταχθούν εύκολα σε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής.

Τέλος, τα φασόλια είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες. Η δράση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων και στη γενικότερη ενίσχυση της υγείας. Η τακτική κατανάλωσή τους μπορεί να αποτελέσει ένα απλό αλλά ουσιαστικό βήμα προς μια πιο υγιεινή καθημερινότητα.

Συνολικά, τα φασόλια δεν είναι απλώς μια παραδοσιακή τροφή, αλλά μια σύγχρονη διατροφική επιλογή με επιστημονική τεκμηρίωση. Εντάσσοντάς τα συχνότερα στο εβδομαδιαίο μενού, μπορούμε να επωφεληθούμε από τις πολλαπλές ιδιότητές τους, χωρίς να στερηθούμε τη γεύση ή την ποικιλία στη διατροφή μας.

