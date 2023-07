Φωτιά στη Ρόδο: To «ευχαριστώ» των ξένων τουριστών για την ελληνική φιλοξενία

Mέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέλεξαν οι ξένοι τουρίστες να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στον απλό κόσμο της Ρόδου οι οποίοι, παρά τις αντίξοες συνθήκες στο νησί, δεν ξέχασαν την «ελληνική φιλοξενία» και τους συνέδραμαν με κάθε τρόπο.

Nα σημειωθεί ότι με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου για να διευκολυνθεί η εκκένωση ξένων πολιτών λόγω των εν εξελίξει δασικών πυρκαγιών.

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο δημοσιοποιεί το τηλέφωνο +30 210 3681730, μέσω του οποίου μπορούν να ενημερώνονται οι ξένοι τουρίστες που θέλουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στη χώρα τους.

«Οι ντόπιοι είχαν έτοιμο φαγητό, νερό και υπνόσακους» ανέφερε σε ανάρτησή του ένας τουρίστας αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο την συγκινητική προσπάθεια -κυρίως του απλού κόσμου- να απαλύνει με όποιο τρόπο μπορούσε την ταλαιπωρία των χιλιάδων επισκεπτών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία τους, όταν τους πλησίασε η φωτιά.

Just been evacuated to a school in Rhodes. The Greek people and volunteers have been amazing in light of such a terrible tragedy for their country. #rhodes #greece pic.twitter.com/iS0qZvi5Hy — Joy Joanne Say (@swearystylist) July 23, 2023

Οι ταξιδιώτες ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν η πιο τρομακτική στιγμή της ζωής τους, Ενδεικτική είναι η ανάρτηση του Dan Jones με μια φωτογραφία που δείχνει τα παιδιά του πάνω σε ένα σκάφος να απομακρύνεται από την παραλία την οποία έχει πλησιάσει η τεράστια πυρκαγιά.

We are safe for now. The scariest moment in my entire life. After wading into the sea and climbing on a fishing trawler, we are away from danger. I don’t know how they’ll process this when the dust settles, but what brave boys. 😢 💙 Family is everything #rhodes #wildfire pic.twitter.com/YGkcMaHMpg — Dan Jones (@DanJonesPE) July 22, 2023

Aρκετοί ήταν και αυτοί που κοιμήθηκαν σε ξαπλώστες σε παραλίες όπως έγραψε στο twitter ένας ακόμη αλλοδαπός επισκέπτης του νησιού.

Still on #rhodes on the south side at a hotel after getting on a bus. Slept on sun beds outside with hundreds of other people, woke up to see the fire on the horizon and ash falling on us. Hotel is looking after us but no idea how we are leaving the island yet. pic.twitter.com/mdPgJyaGnq — Robert Sladden (@RobSladden) July 23, 2023

