Φωτιά στην Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε το μεσημέρι της Παρασκευής φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας. Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

13 Μαρ. 2026 13:57
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Αρραβωνίτσα του Δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, με στόχο να περιοριστεί έγκαιρα το μέτωπο και να μην υπάρξει επέκταση της φωτιάς. Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν βρίσκονται σε κίνδυνο κατοικημένες περιοχές.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς πρόκειται για σημείο με αγροτοδασικά χαρακτηριστικά, όπου η ταχύτητα αντίδρασης παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή εξάπλωσης.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει αναφερθεί απειλή για σπίτια ή οικισμούς, ωστόσο η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρχές, καθώς η εικόνα μιας φωτιάς μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα ανάλογα με τις συνθήκες στην περιοχή.

