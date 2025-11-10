Φρίκη στην Ινδονησία: Ελέφαντας ποδοπάτησε μέχρι θανάτου 8χρονη μπροστά στην οικογένειά της

Ασύλληπτη τραγωδία στην Ινδονησία, όπου ένα κοριτσάκι μόλις 8 ετών έχασε τη ζωή του αφού δέχθηκε επίθεση από άγριο ελέφαντα έξω από το σπίτι του. Το περιστατικό συνέβη στην επαρχία Ριάου και έχει προκαλέσει σοκ σε όλη τη χώρα.

10 Νοέ. 2025 13:11
Pelop News

Η μικρή Citra βρισκόταν με την οικογένειά της στην περιοχή West Rumbai, όταν ο πατέρας της αντιλήφθηκε την παρουσία τριών ελεφάντων σε απόσταση λίγων μέτρων από το σπίτι. Πανικόβλητοι, προσπάθησαν να διαφύγουν από την πίσω πόρτα, όμως το παιδί γλίστρησε και βρέθηκε μπροστά σε έναν από τους ελέφαντες, ο οποίος την ποδοπάτησε προκαλώντας θανάσιμα τραύματα.

Παρά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, η 8χρονη υπέκυψε τρεις ημέρες αργότερα. Οι αρχές της Ριάου και περιβαλλοντικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι τα περιστατικά σύγκρουσης ανθρώπων και ελεφάντων αυξάνονται δραματικά, εξαιτίας της αποψίλωσης των δασών και της απώλειας φυσικών οικοτόπων.

«Οι άνθρωποι φέρουν ευθύνη»

Ο Zulhusni Syukri, διευθυντής του Ιδρύματος Rimba Satwa, εξήγησε ότι η συμπεριφορά των ελεφάντων έχει γίνει πιο επιθετική, καθώς βιώνουν έντονο στρες και τραύμα από δεκαετίες ανθρώπινης παρέμβασης:

«Η απώλεια του βιότοπού τους τούς αναγκάζει να πλησιάζουν τα χωριά αναζητώντας τροφή. Το τραύμα που έχουν υποστεί, από παγίδες, πυροτεχνήματα και διώξεις, τους έχει κάνει πιο φοβισμένους και πιο επιθετικούς».

Ο Οργανισμός Διατήρησης Φυσικών Πόρων της Ριάου (BKSDA) κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μην ενεργούν επιθετικά απέναντι στους ελέφαντες, προειδοποιώντας ότι τέτοιες αντιδράσεις μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση.
