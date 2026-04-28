Γαστούνη: Τον σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν πάνω του χασίς

Στα χέρια των αστυνομικών έπεσε το απόγευμα της προχθεσινής ημέρας στη Γαστούνη ένας αλλοδαπός άνδρας, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.

Κατά τον έλεγχο που του έγινε, βρέθηκαν στην κατοχή του 2,3 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν επιτόπου από τους αστυνομικούς.

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.

Η σύλληψη εντάσσεται στο πλαίσιο των καθημερινών αστυνομικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στην περιοχή για την πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



