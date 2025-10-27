Γιατί συναντήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στη Μαδρίτη ο Δ. Γιαννόπουλος;

Στο σούπερ ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (2-1) δεν είχε μόνο “λάμψη” εντός αγωνιστικού χώρου αλλά και στις εξέδρες. Μεταξύ των διάσημων που το παρακολούθησαν το clasico, ήταν και η διάσημη ηθοποιός, Πενέλοπε Κρουζ. Στο “Μπερναμπέου” βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μαζί με τον γιο του, Παύλο.

Μάλιστα, στο περιθώριο του Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ, ανεβάζοντας τη σχετική φωτογραφία στα social media.

“Off to the Oscars!” σχολίασε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

