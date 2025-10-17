Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής

Τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του χειρίστηκαν με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

17 Οκτ. 2025 18:07
Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσής του ότι αποχωρεί από τις υποθέσεις του τραγουδιστή, επικαλούμενος «λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής».

Όπως αναφέρει, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του χειρίστηκαν με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης έκλεισε την ανακοίνωσή αναφέροντας «ό,τι καλύτερο στον τραγουδιστή σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».

Η ανακοίνωση του δικηγόρου

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο.

Γιώργος Μερκουλίδης
Δικηγόρος παρ´ Αρείω Πάγω».
