Γιώργος Ζαρανιάκος: «Ο κομβικός ρόλος του σχολικού νοσηλευτή…»

Το 45ο Δημοτικό σχολείο διακρίνεται για τη δραστηριότητά του, με τον Γιώργο Ζαρανιάκο να έχει εκεί τη θέση του σχολικού νοσηλευτή.

26 Οκτ. 2025 10:50
Την εμπειρία του ως σχολικός νοσηλευτής στο 45ο Δημοτικό σχολείο της Πάτρας μοιράστηκε μαζί μας ο Γιώργος Ζαρανιάκος, ο οποίος ζει καθημερινά τη σημασία την παρουσίας σε ένα σχολικό περιβάλλον.

«Δεν είμαι απλώς εκεί για να μετρήσω θερμοκρασίες ή για να αντιμετωπίσω περιστατικά. Είμαι εκεί για να παρέχω ουσιαστική φροντίδα, υποστήριξη, ασφάλεια – και πάνω απ΄ όλα, αξιοπρέπεια – σε κάθε παιδί που το έχει ανάγκη», σχολίασε ο Γ. Ζαρανιάκος, ο οποίος ζει κάτι εντελώς διαφορετικό από τη θητεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Πίσω από κάθε χαμόγελο στην αυλή, πίσω από κάθε συμμετοχή στην τάξη, υπάρχει μια πραγματικότητα που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, υπευθυνότητα και φροντίδα. Ενα παιδί με διαβήτη δεν μπορεί να αφήσει την υγεία του “στο σπίτι” όταν περνά την πόρτα του σχολείου. Κι εκεί ακριβώς μπαίνει ο ρόλος μου. Είμαι αυτός που θα ελέγξει το σάκχαρο, που θα παρέμβει αν υπάρξει υπογλυκαιμία, που θα του θυμίσει την ινσουλίνη του με ευαισθησία και διακριτικότητα, που θα καθησυχάσει το άγχος του – και πολλές φορές και το άγχος των δασκάλων ή των γονέων. Είμαι εκεί για να μπορεί αυτό το παιδί να ζήσει μια “κανονική” σχολική ζωή. Να μην νιώθει αποκλεισμένο, να μην φοβάται, να μην στιγματίζεται».

Και ο Γ. Ζαρανιάκος, ένας νέος και δραστήριος άνθρωπος, πρόσθεσε τα εξής: «Ο σχολικός νοσηλευτής δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Είναι το πρόσωπο που ενώνει την υγεία με την εκπαίδευση. Είναι μια φωνή υποστήριξης για το παιδί, ένας συνεργάτης για τους γονείς, ένας πολύτιμος σύμμαχος για το εκπαιδευτικό προσωπικό. Η απουσία μας από τα σχολεία δεν είναι απλώς ένα κενό στον χώρο της υγείας – είναι ένα κενό στην καρδιά του ίδιου του παιδιού».

