H Ριάνα «έφαγε» πόρτα από σωματοφύλακά της, η αντίδραση της ΒΙΝΤΕΟ

«Ατύχημα» για την διεθνούς φήμης ποπ τραγουδίστρια Ριάνα, στη Νέα Υόρκη.

H Ριάνα «έφαγε» πόρτα από σωματοφύλακά της, η αντίδραση της ΒΙΝΤΕΟ
20 Ιαν. 2026 9:38
Pelop News

Από πόρτα ξενοδοχείου, στη Νέα Υόρκη, χτυπήθηκε η διενθής τραγουδίστρια Ριάνα, όταν ένας από τους σωματοφύλακές της δεν κατάφερε να την κρατήσει ανοιχτή, σε μια στιγμή που έγινε γρήγορα viral στα κοινωνικά μέσα.

Η 37χρονη τραγουδίστρια αντέδρασε με ένα σαρκαστικό σχόλιο: «Τι τζέντλεμαν που είσαι», τραβόντας την προσοχή των θαυμαστών της στο διαδίκτυο.

Το περιστατικό συνέβη καθώς η Ριάνα έβγαινε από το ξενοδοχείο «Four Seasons», όπου βρισκόταν στην πόλη για να στηρίξει τον σύντροφό της, A$AP Rocky, ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα το τέταρτο άλμπουμ του.

Αν και ορισμένοι θαυμαστές υπερασπίστηκαν τη Ριάνα, λέγοντας ότι χειρίστηκε το απρόοπτο με ψυχραιμία, πολλοί άλλοι επέκριναν τον σωματοφύλακά της επειδή δεν φρόντισε να διασφαλίσει την ασφάλειά της.

