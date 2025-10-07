Η Άνω Οβρυά «βούλιαξε» μέσα σε έξι λεπτά: Το ίδιο δράμα, άλλη μια μέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Θα μπορούσε να πει κανείς «καλημέρα από τη λιμνοθάλασσα της Άνω Οβρυάς» – μόνο που αυτό το ανέκδοτο έχει καταντήσει πικρή πραγματικότητα. Κάθε δυνατή βροχή μετατρέπει τη γειτονιά σε λίμνη, με τους κατοίκους να ζουν τον ίδιο εφιάλτη ξανά και ξανά.

07 Οκτ. 2025 12:21
Pelop News

Η δυνατή βροχή που έπληξε το πρωί της Τρίτης την Πάτρα δεν κράτησε πολύ, μόλις έξι λεπτά. Ήταν όμως αρκετή για να πλημμυρίσει ξανά η Άνω Οβρυά, επαναλαμβάνοντας το γνώριμο σκηνικό που ζουν οι κάτοικοι κάθε φορά που ο ουρανός ανοίγει.

Πάτρα: «Εγινε… Βενετία η Ανω Οβρυά» – Τι καταγγέλουν κάτοικοι

Οι φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του pelop.gr δείχνουν την πραγματικότητα χωρίς υπερβολές: νερά που σκεπάζουν ολόκληρα τμήματα δρόμων, πεζοδρόμια που εξαφανίζονται, αυλές που μετατρέπονται σε μικρές δεξαμενές. Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και στους γύρω δρόμους, η κυκλοφορία έγινε αδύνατη, ενώ όσοι προσπαθούσαν να φτάσουν στα σπίτια ή τις δουλειές τους αναγκάστηκαν να περιμένουν μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά.

Η εικόνα θυμίζει περισσότερο περιοχή που επλήγη από καταιγίδα ωρών, παρά από μια σύντομη βροχόπτωση. Κι όμως, αυτή η σύντομη νεροποντή αρκούσε για να αποκαλύψει ξανά πόσο ευάλωτη παραμένει η γειτονιά.

Οι κάτοικοι παρακολουθούν για ακόμη μια φορά το ίδιο έργο: κάθε δυνατή βροχή συνοδεύεται από πλημμύρες, λάσπες και αγωνία για το ποιο σημείο θα πληγεί περισσότερο. Οι υποδομές δεν αντέχουν ούτε λίγα λεπτά έντονου καιρού, ενώ η απορροή των νερών παραμένει ανεπαρκής.

Η σημερινή εικόνα της Άνω Οβρυάς δεν είναι εξαίρεση αλλά ο κανόνας. Και όσο οι αρμόδιοι σιωπούν, η περιοχή θα συνεχίσει να μετρά ζημιές ύστερα από κάθε βροχή, όσο μικρή κι αν είναι η διάρκειά της.

