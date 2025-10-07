Η Άνω Οβρυά «βούλιαξε» μέσα σε έξι λεπτά: Το ίδιο δράμα, άλλη μια μέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Η δυνατή βροχή που έπληξε το πρωί της Τρίτης την Πάτρα δεν κράτησε πολύ, μόλις έξι λεπτά. Ήταν όμως αρκετή για να πλημμυρίσει ξανά η Άνω Οβρυά, επαναλαμβάνοντας το γνώριμο σκηνικό που ζουν οι κάτοικοι κάθε φορά που ο ουρανός ανοίγει.

Πάτρα: «Εγινε… Βενετία η Ανω Οβρυά» – Τι καταγγέλουν κάτοικοι

Οι φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του pelop.gr δείχνουν την πραγματικότητα χωρίς υπερβολές: νερά που σκεπάζουν ολόκληρα τμήματα δρόμων, πεζοδρόμια που εξαφανίζονται, αυλές που μετατρέπονται σε μικρές δεξαμενές. Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και στους γύρω δρόμους, η κυκλοφορία έγινε αδύνατη, ενώ όσοι προσπαθούσαν να φτάσουν στα σπίτια ή τις δουλειές τους αναγκάστηκαν να περιμένουν μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά.

Η εικόνα θυμίζει περισσότερο περιοχή που επλήγη από καταιγίδα ωρών, παρά από μια σύντομη βροχόπτωση. Κι όμως, αυτή η σύντομη νεροποντή αρκούσε για να αποκαλύψει ξανά πόσο ευάλωτη παραμένει η γειτονιά.

Οι κάτοικοι παρακολουθούν για ακόμη μια φορά το ίδιο έργο: κάθε δυνατή βροχή συνοδεύεται από πλημμύρες, λάσπες και αγωνία για το ποιο σημείο θα πληγεί περισσότερο. Οι υποδομές δεν αντέχουν ούτε λίγα λεπτά έντονου καιρού, ενώ η απορροή των νερών παραμένει ανεπαρκής.

Η σημερινή εικόνα της Άνω Οβρυάς δεν είναι εξαίρεση αλλά ο κανόνας. Και όσο οι αρμόδιοι σιωπούν, η περιοχή θα συνεχίσει να μετρά ζημιές ύστερα από κάθε βροχή, όσο μικρή κι αν είναι η διάρκειά της.

