Η διαδρομή του Ανδρέα Παπαμιμίκου μέχρι τον ΠΑΟΚ

Ραγδαίες οι εξελίξεις στον ΠΑΟΚ μετά την ήττα στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από τον ΟΦΗ. Πλέον ο Ανδρέας Παπαμιμίκος είναι το νέο πρόσωπο στο οργανόγραμμα, αναλαμβάνοντας ρόλο συμβούλου του Ιβάν Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής, ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

WHO IS WHO

Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1979 στην Λάρισα, είναι δικηγόρος, πολιτικός, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Εργάστηκε ως ειδικός σύμβουλος στο υπουργείο Μεταφορών επί Κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή και ταυτόχρονα πραγματοποίησε πρακτική άσκηση δικηγορίας στην Αθήνα.

Το 2010 στις εκλογές ανάδειξης νέου προέδρου της Οργάνωσης Νέων της Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ), έγινε ο πρώτος πρόεδρος που εκλέχθηκε από τη βάση των μελών της, επικρατώντας με 55,91% και συνολικά 23.655 ψήφους εκ των 43.221 που μετείχαν στη διαδικασία πανελλαδικά.

Η θητεία του στην ΟΝΝΕΔ ολοκληρώθηκε στις 26 Μαΐου 2013 και στις 7 Ιουλίου του ίδιου έτους, τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας τον ανέδειξαν στη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, με τον Ανδρέα Παπαμιμίκο να παραιτείται από το συγκεκριμένο αξίωμα αλλά και από μέλος του κόμματος, στις 18 Απριλίου του 2016.

Ο νέος σύμβουλος του προέδρου του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, είναι μέλος του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης και συνιδιοκτήτης της νομικής και δικηγορικής εταιρείας “Retor Law Firm”.

Είναι παντρεμένος από τον Αύγουστο του 2016 με την ανιψιά του Ιβάν Σαββίδη, Σόνια, ενώ από τον Απρίλιο του 2025 έχει αναλάβει μέλος του Δ.Σ. του τηλεοπτικού σταθμού OPEN TV.

