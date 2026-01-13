Η Εθνική πόλο Ανδρών μάχεται στο Βελιγράδι, δείτε πότε παίζει
Η Εθνική Πόλο Ανδρών μάχεται κόντρα στη Σλοβενία για τη 2η αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.
Η Εθνική Ελλάδας πόλο ανδρών ήταν μαγική στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Βελιγράδι (10-25/01) σκορπίζοντας με 20-6 την αδύναμη Γεωργία και πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο στον Β’ Όμιλο.
Στη 2η αγωνιστική η Εθνική παίζει με τη Σλοβενία, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (13/01, 16:15). Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στον Β’ Όμιλο
Σλοβενία – Κροατία 4-20
Ελλάδα – Γεωργία 20-6
Η βαθμολογία του Β’ Ομίλου
Κροατία 3 (20-4)
Ελλάδα 3 (20-6)
Γεωργία 0 (6-20)
Σλοβενία 0 (4-20)
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στον Β’ Όμιλο
13/01 13:45 Γεωργία – Κροατία
13/01 16:15 Σλοβενία – Ελλάδα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News