Η Εθνική πόλο Ανδρών μάχεται στο Βελιγράδι, δείτε πότε παίζει

Η Εθνική Πόλο Ανδρών μάχεται κόντρα στη Σλοβενία για τη 2η αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Η Εθνική Ελλάδας πόλο ανδρών ήταν μαγική στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Βελιγράδι (10-25/01) σκορπίζοντας με 20-6 την αδύναμη Γεωργία και πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο στον Β’ Όμιλο.

Στη 2η αγωνιστική η Εθνική παίζει με τη Σλοβενία, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (13/01, 16:15). Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στον Β’ Όμιλο

Σλοβενία – Κροατία 4-20

Ελλάδα – Γεωργία 20-6

Η βαθμολογία του Β’ Ομίλου

Κροατία 3 (20-4)

Ελλάδα 3 (20-6)

Γεωργία 0 (6-20)

Σλοβενία 0 (4-20)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στον Β’ Όμιλο

13/01 13:45 Γεωργία – Κροατία

13/01 16:15 Σλοβενία – Ελλάδα.

