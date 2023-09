Η Γερμανία θα αγοράσει αντιπυραυλικό σύστημα από το Ισραήλ – Συμφωνία ύψους σχεδόν 4 δισ. ευρώ

«Ιστορική συμφωνία», ύψους σχεδόν 4 δισ. ευρώ, υπεγράφη μεταξύ Γερμανίας και Ισραήλ για την προμήθεια αντιπυραυλικού συστήματος στον γερμανικό στρατό.

Οι υπουργοί Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, και του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ, υπέγραψαν νωρίτερα σήμερα συμφωνία για την προμήθεια του μεγάλου βεληνεκούς συστήματος αντιβαλλιστικών πυραύλων Arrow-3.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα αμυντική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, ύψους σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο ο Πιστόριους.

«Με τη συμφωνία για το Arrow-3 το Ισραήλ συνεισφέρει σημαντικά στην ασφάλειά μας στη Γερμανία, στην ασφάλειά μας στην Ευρώπη, στην ασφάλεια του εναέριου χώρου μας. Είναι ιστορική ημέρα» δήλωσε ο κ. Πιστόριους, και πρόσθεσε ότι στόχος του Βερολίνου είναι το σύστημα να ενσωματωθεί στη ΝΑΤΟϊκή ασπίδα, «ώστε να μπορούν οι γείτονές μας να χρησιμοποιούν αυτή την προστασία».

Ο Γκαλάντ, από την πλευρά του, τόνισε ότι η συμφωνία -«η μεγαλύτερη μεταξύ Ισραήλ και Γερμανίας»- δείχνει το επίπεδο της εταιρικής σχέσης των δύο χωρών.

«Από την αποκατάσταση των σχέσεών μας, η Γερμανία έχει συμβάλει σημαντικά στην ασφάλεια του Ισραήλ. Σήμερα κάνουμε με υπερηφάνεια το ίδιο για τη Γερμανία, έναν στρατηγικό εταίρο, έναν Ευρωπαίο ηγέτη. Μόλις 80 χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και το Ισραήλ και η Γερμανία ενώνουν σήμερα τα χέρια, οικοδομώντας ένα ασφαλέστερο μέλλον και για τα δύο έθνη», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός.

Οι γονείς του Γκαλάντ επιβίωσαν του Ολοκαυτώματος και ο ίδιος τόνισε ότι «η συμφωνία αποτελεί συγκινητικό γεγονός για κάθε Εβραίο».

