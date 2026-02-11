Η ηχορύπανση απειλεί τα πτηνά: Μειώνει την αναπαραγωγική τους επιτυχία

Μεγάλη έρευνα 35 ετών δείχνει ότι οι ανθρωπογενείς θόρυβοι επηρεάζουν την επικοινωνία, το στρες και την αναπαραγωγή 160 ειδών πουλιών σε έξι ηπείρους

Η ηχορύπανση αποτελεί σοβαρή απειλή για τα πτηνά σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά, τα επίπεδα στρες και –κυρίως– την αναπαραγωγική τους επιτυχία, σύμφωνα με νέα εκτεταμένη επιστημονική έρευνα.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ανέλυσαν δεδομένα σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών (1990–σήμερα) και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ανθρωπογενείς θόρυβοι –από την κυκλοφορία οχημάτων, τις κατασκευές, τα αεροπλάνα και άλλες πηγές– έχουν «ισχυρές και διάχυτες αρνητικές επιπτώσεις» στα πουλιά, σε έξι ηπείρους.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the Royal Society B, περιλαμβάνει στοιχεία για 160 διαφορετικά είδη πτηνών. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο θόρυβος παρεμβαίνει καθοριστικά σε βασικές λειτουργίες επιβίωσης και αναπαραγωγής:

  • Δυσχεραίνει την επικοινωνία μεταξύ των ατόμων
  • Επηρεάζει τις επιδείξεις ζευγαρώματος και το ερωτικό τραγούδι των αρσενικών
  • «Καλύπτει» τις φωνές με τις οποίες οι νεοσσοί καλούν τους γονείς τους
  • Αυξάνει τα επίπεδα ορμονών στρες
  • Αλλάζει συμπεριφορές αναζήτησης τροφής, αποφυγής κινδύνου και χρήσης ενδιαιτημάτων

«Τα πουλιά βασίζονται στον ήχο για να βρουν σύντροφο, να προειδοποιήσουν για θηρευτές και να επικοινωνήσουν με τους νεοσσούς τους. Όταν το περιβάλλον είναι γεμάτο έντονο ανθρωπογενή θόρυβο, μπορούν ακόμα να ακούσουν τα σήματα του δικού τους είδους;» αναρωτήθηκε η επικεφαλής της έρευνας, Natalie Madden.

Η έρευνα έδειξε ότι οι επιπτώσεις δεν είναι ομοιόμορφες σε όλα τα είδη. Πτηνά που φωλιάζουν κοντά στο έδαφος ή χρησιμοποιούν ανοιχτές φωλιές παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση στην αναπαραγωγική επιτυχία. Επίσης, τα πουλιά που ζουν σε αστικές περιοχές εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ορμονών στρες σε σύγκριση με αυτά που ζουν σε πιο ήσυχες περιοχές.

Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν κοινά είδη όπως οι ευρωπαϊκοί κοκκινολαίμηδες, τα ψαρόνια, τα σπουργίτια και οι παπαδίτσες, μεταξύ άλλων.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η ηχορύπανση αποτελεί μια «υποτιμημένη συνέπεια» της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε σύγκριση με πιο γνωστές απειλές όπως η απώλεια ενδιαιτημάτων, η αποψίλωση και η κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), το 61% των ειδών πτηνών παγκοσμίως παρουσιάζει πληθυσμιακή μείωση, με την απώλεια βιοτόπων να παραμένει η κύρια αιτία.

