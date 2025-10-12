Η Βασιλική Κουτσούκου στην «Π»: «Η Πάτρα να επενδύσει στη θάλασσα»
Η γενική γραμματέας του υπουργείου, Βασιλική Κουτσούκου μιλά στην «Πελοπόννησο» για την ανάπτξη της μαρίνας Mega Yacht και άλλες επενδύσεις που προωθούνται στην Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα.
Αναφερόμαστε στη βούληση που δείχνει το υπουργείο Τουρισμού για την περιοχή μας, η οποία τα επόμενα χρόνια θα κληθεί να αξιοποιήσει δέκα εκατομμύρια ευρώ που έχουν εγκριθεί ήδη από το Ταμείο Ανάκαμψης, με βασικό «όχημα» την ανάπτυξη της μαρίνας για mega yachts στο λιμάνι της Πάτρας, ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει την περιοχή και θα καταστήσει το κέντρο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης στην Ελλάδα ως έναν κορυφαίο προορισμό για yachts.
Η «Πελοπόννησος» βρέθηκε πρόσφατα στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς συμμετείχε στο Olympia Forum VI, που διοργάνωσε ο Ομιλος «Βαρουξή» και μεταξύ άλλων φιλοξένησε και Ημερίδα για τον Βιώσιμο Τουρισμό.
Η «Π» είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τη γενική γραμματέα του υπουργείου Τουρισμού, Βασιλική Κουτσούκου, η οποία αποκάλυψε σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα συνολικά για τους επόμενους μήνες.
-Για ποιον λόγο το υπουργείο δεν έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να προβληθεί η Πάτρα ως προορισμός city break;
Καταρχάς, το υπουργείο είχε θέσει ως στόχο να αναδειχθεί η Αθήνα σε προορισμό city break, καθώς διέθετε αεροδρόμιο και υποδομές. Το στοίχημα αυτό έχει κερδηθεί, και πλέον η πρωτεύουσα καταγράφει υψηλές πληρότητες καθόλη τη διάρκεια του έτους.
Επόμενος στόχος μας ήταν η Θεσσαλονίκη, η οποία επίσης διαθέτει αεροδρόμιο, και ήδη τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Πλέον, έχουμε στρέψει την προσοχή μας και σε άλλες περιοχές, με ανάλογες δυνατότητες ανάπτυξης.
Η Πάτρα, ωστόσο, παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα: Δεν διαθέτει κοντά αεροδρόμιο – γεγονός που αποτελεί μειονέκτημα. Ετσι, κινηθήκαμε με σχέδιο, αντιλαμβανόμενοι την ιδιαιτερότητα της κάθε πόλης και αποφασίσαμε να χρηματοδοτήσουμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με δέκα εκατομμύρια ευρώ, ένα εμβληματικό έργο: τη Μαρίνα Πατρών – «PATRADISE Mega Yacht Marina».
Η μαρίνα θα έχει δυνατότητα φιλοξενίας 212 σκαφών και επιπλέον 86 στον Νότιο Λιμένα, σε συνολική έκταση 105.728τ.μ.
Εχει ήδη δημοσιευθεί το σχετικό ΦΕΚ και προχωρούν οι διαδικασίες υλοποίησης. Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα φέρει στην Πάτρα ποιοτικό τουρισμό και επισκέπτες που δαπανούν πολύ περισσότερα από τον μέσο όρο.
Με αυτό το έργο, η Πάτρα θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στον θαλάσσιο τουρισμό, έναν τομέα με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης που ταιριάζει και στα χαρακτηριστικά της πόλης. Δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να γίνει και city break προορισμός, αλλά προτεραιότητα έχει αυτή τη στιγμή ο θαλάσσιος τουρισμός.
Επιπλέον, στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ενταχθεί κονδύλια για ψηφιακές πλατφόρμες προβολής μαρινών, γεγονός που σημαίνει ότι η Πάτρα, μόλις ολοκληρωθεί η μαρίνα, θα διαφημίζεται διεθνώς εντελώς δωρεάν.
-Η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα διαθέτουν βουνό, θάλασσα και πολιτισμό. Για ποιον λόγο οι τουρίστες δεν μένουν περισσότερο στην περιοχή;
Δεν είναι απόλυτα ακριβές ότι δεν μένουν. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έκλεισε το 2024 με αύξηση εσόδων 22,4% σε σχέση με το 2023. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι και το 2025 θα υπάρξει νέα αύξηση, καθώς οι δείκτες βελτιώνονται διαρκώς. Φυσικά, δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς, χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο.
Στο υπουργείο Τουρισμού υπάρχει στοχευμένη στρατηγική για τουριστική ανάπτυξη όχι μόνο στις πέντε παραδοσιακά δυνατές περιφέρειες της χώρας, αλλά και στις υπόλοιπες, για να υπάρξει επέκταση σε όλη τη χώρα.
Γι’ αυτό επενδύουμε σε υποδομές, κατασκευάζουμε μαρίνες και εκσυγχρονίζουμε χιονοδρομικά κέντρα. Δυστυχώς, για τη Δυτική Ελλάδα δεν εγκρίθηκε ο φάκελος του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος είχαν ήδη δεσμευθεί από άλλες προτάσεις.
Για τον λόγο αυτό, θεσμοθετήσαμε νόμο που επιτρέπει στα χιονοδρομικά κέντρα να λειτουργούν όλο τον χρόνο, ώστε να αναπτύσσουν δραστηριότητες και να αποτελούν πόλο έλξης και πέρα από τη χειμερινή περίοδο.
-Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις που αφορούν τη Δυτική Ελλάδα;
Πρόσφατα υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη σύσταση και λειτουργία DMMO (Destination Management and Marketing Organization), με χρηματοδότηση έργων σχεδιασμού, διαχείρισης και προβολής του προορισμού.
Πρόκειται για επιτελικά κέντρα που θα λειτουργούν ως μηχανισμοί διαχείρισης και προβολής όλων των τουριστικών προορισμών της περιοχής και θα λειτουργούν σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Παράλληλα, προχωρήσαμε στη χρηματοδότηση επενδύσεων για εγκαταστάσεις σε τουριστικούς λιμένες σε Μεσολόγγι, Ακτιο και Ξηρόμερο, ενώ εγκρίναμε και κονδύλια για έργα προσβασιμότητας στις παραλίες της Αμφιλοχίας, Ναυπάκτου, Κρεστένων, Ακτίου-Βόνιτσας και Μεσολογγίου.
Τα έργα αυτά δεν αφορούν μόνο τα άτομα με αναπηρία, αλλά και όσους δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τις παραλίες, όπως εγκύους ή ηλικιωμένους.
-Σε ποιους τομείς μπορεί να επενδύσει η Δυτική Ελλάδα για να αυξήσει το τουριστικό της αποτύπωμα;
Εκτός από τον πολιτισμό και τις γνωστές παραλίες της, η Δυτική Ελλάδα μπορεί να επενδύσει στη γαστρονομία, καθώς διαθέτει πλούσιες τοπικές γεύσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ηδη εγκρίναμε κονδύλι ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας σε όλους τους δήμους της χώρας. Κάθε περιοχή θα μπορεί να ενταχθεί σε έναν ψηφιακό χάρτη, δωρεάν, προβάλλοντας τις τοπικές σπεσιαλιτέ και τα προϊόντα της και αυτό ισχύει και για την περιοχή σας.
Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές προοπτικές στον καταδυτικό τουρισμό, για τον οποίο έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για συγκεκριμένες περιοχές, ορισμένες εκ των οποίων είναι έτοιμες για έγκριση.
Πρόκειται για μια νέα μορφή τουρισμού, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις των επισκεπτών που αναζητούν αυθεντικές και εναλλακτικές εμπειρίες.
Για το υπουργείο Τουρισμού η προτεραιότητα για την Πάτρα αποτελεί ο θαλάσσιος τουρισμός και εκεί είναι το μεγάλο μας στοίχημα, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και το κεφάλαιο της Κρουαζιέρας για την οποία περιμένουμε εξελίξεις μέσα στο 2026.
