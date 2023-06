Ινδία: «Χτυπιέται» από ακραίο καύσωνα – Τουλάχιστον 99 νεκροί

Τουλάχιστον 54 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιφέρεια στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές στη βόρεια Ινδία τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of India, και οι αρχές ερευνούν αν οι θάνατοι οφείλονται στο κύμα καύσωνα που πλήττει την περιοχή.

Ακόμη 45 άνθρωποι πέθαναν στο γειτονικό κρατίδιο Μπιχάρ, ανέφεραν τοπικές εφημερίδες.

Η ινδική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα κόκκινη προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα σε κάποιες περιοχές της χώρας, περιλαμβανομένων των κρατιδίων Ουτάρ Πραντές και Μπιχάρ.

Despite the constant heat in Northern Africa, India and Middle East every day with 47C/49C,the world so far has avoided the 50C mark (it’s the latest in few decades),but this is set to change soon:

A fierce heat wave is on the way specially in Iran with expected temperatures >52C pic.twitter.com/VVMJ1lzix2

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) June 18, 2023