ΗΠΑ: «Ναι» από τον Μπάιντεν στην μεταφορά μαχητικών F-16 στην Τουρκία

O σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα προχωρήσει στην μεταφορά μαχητικών F-16 στην Τουρκία, σε συνεννόηση με το Κογκρέσο.

«U.S. President Joe Biden will move forward with the transfer of F-16 fighter jets to Turkey in consultation with congress, U.S. National Security Adviser Jake Sullivan said on Tuesday» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο τηλεγράφημα.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός υπουργός Εθνικής Άμυνας Λόιντ Όστιν μίλησε τηλεφωνικά, το βράδυ της Δευτέρας, με τον Τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ για «κοινούς διμερείς και πολυμερείς αμυντικούς στόχους», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

«Ο υπουργός Όστιν και ο υπουργός Γκιουλέρ εξήραν τη μακρά ιστορία στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας και επικρότησαν τη συνεχιζόμενη στενή μας συνεργασία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της τηλεφωνικής συνομιλίας.

«Συζήτησαν επίσης τις θετικές συνομιλίες μεταξύ της Τουρκίας, της Σουηδίας και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ (Γενς) Στόλτενμπεργκ, καθώς και την υποστήριξη του Υπουργείου Άμυνας στον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό της Τουρκίας», προστίθεται.

Το τηλεφώνημα έγινε, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφωνούσε τη Δευτέρα να στείλει το Πρωτόκολλο Προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στην τουρκική εθνοσυνέλευση μετά από τριμερή συνάντηση με τον Στόλτενμπεργκ και τον Σουηδό πρωθυπουργό Ούλφ Κρίστερσον ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας την Τρίτη και την Τετάρτη.

Τον Οκτώβριο του 2021 η Άγκυρα ζήτησε από τις ΗΠΑ νέα μαχητικά αεροσκάφη F-16, καθώς και κιτ εκσυγχρονισμού για τα υφιστάμενα F-16 που διαθέτει. Η συμφωνία των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα περιλαμβάνει την πώληση 40 αεροσκαφών F-16 καθώς και κιτ εκσυγχρονισμού για 79 πολεμικά αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη στο απόθεμα της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Αν και η κυβέρνηση Μπάιντεν είπε επανειλημμένα ότι θέλει να προχωρήσει στην πώληση αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία, σημαντικοί νομοθέτες στο Καπιτώλιο, όπως ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, έχουν δεσμευτεί να μην αφήσουν να περάσει.

Τούρκοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι επισήμως δηλώνουν ότι η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και η πώληση των αεροσκαφών F-16 δεν συνδέονται.