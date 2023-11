Ισραήλ: Αναπτύσσει πολεμικά όπλα στην Ερυθρά Θάλασσα – ΒΙΝΤΕΟ

Ισραηλινές πυραυλοφόρες κορβέτες αναπτύχθηκαν σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τα παραπάνω αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, έπειτα από επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone), την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης.

Εικόνες που κοινοποιήθηκαν από τον στρατό φαίνεται να δείχνουν κορβέτες Saar να περιπολούν κοντά στο λιμάνι της Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο το Ισραήλ αντιμετωπίζει ως νέο μέτωπο, καθώς ο πόλεμός του κατά της Χαμάς στη Γάζα προκαλεί αντίποινα από δυνάμεις ευθυγραμμιζόμενες με το Ιράν και φίλα προσκείμενες στη Χαμάς σε άλλα μέρη της περιοχής.

IDF says it has bolstered the Red Sea area with Navy missile boats, following several missile and drone attacks by Iran-backed Houthis in Yemen. pic.twitter.com/tatWFq6iO8

